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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 7 мая

7 мая — Международный день радио. Этот праздник отмечается ежегодно с 1945 года.

Этот день считается профессиональным праздником различных отраслей связи и радиожурналистов.

В народе — это день Евсея. В этот период обычно заканчивали сеять овес.

Именины 7 мая отмечают: Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Народные приметы на 7 мая:

  • Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
  • Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.
  • Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.
  • Лучи солнца темнеют – к грозе.

Что нельзя делать 7 мая:

  • Выяснять отношения на работе и доме;
  • Принимать в этот день важных решений.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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