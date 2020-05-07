7 мая — Международный день радио. Этот праздник отмечается ежегодно с 1945 года.

Этот день считается профессиональным праздником различных отраслей связи и радиожурналистов.

В народе — это день Евсея. В этот период обычно заканчивали сеять овес.

Именины 7 мая отмечают: Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей.

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Народные приметы на 7 мая:

Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.

Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.

Лучи солнца темнеют – к грозе.

Что нельзя делать 7 мая:

Выяснять отношения на работе и доме;

Принимать в этот день важных решений.

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