7 мая — Международный день радио. Этот праздник отмечается ежегодно с 1945 года.
Этот день считается профессиональным праздником различных отраслей связи и радиожурналистов.
В народе — это день Евсея. В этот период обычно заканчивали сеять овес.
Именины 7 мая отмечают: Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Народные приметы на 7 мая:
- Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.
- Если вечером заря желтого цвета, то дождей не ждите.
- Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.
- Лучи солнца темнеют – к грозе.
Что нельзя делать 7 мая:
- Выяснять отношения на работе и доме;
- Принимать в этот день важных решений.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.