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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 7 мая, лунный день

В четверг, 7 мая, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 16 лунный день.

Это время для принятия самых важных и ответственных решений. В 16 лунный день можно смело начинать новые дела и разрабатывать бизнес-планы.

Велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. В четверг будут удаваться все дела, однако необходимо верить в собственные силы.

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В этот день будут успешными переговоры. Благоприятное время для занятий спортом и умственной деятельностью.

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