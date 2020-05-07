В четверг, 7 мая, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 16 лунный день.
Это время для принятия самых важных и ответственных решений. В 16 лунный день можно смело начинать новые дела и разрабатывать бизнес-планы.
Велика вероятность осложнения отношений с близким окружением. В четверг будут удаваться все дела, однако необходимо верить в собственные силы.
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В этот день будут успешными переговоры. Благоприятное время для занятий спортом и умственной деятельностью.
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