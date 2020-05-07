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Факты / Lifestyle

С Днем ангела Алексея: поздравления в открытках и СМС

День ангела Алексея отмечают 7 мая.

Со старославянского это имя переводится как Божий человек, а с древнегреческого — тот, что оберегает.

Имя Алексей в течении всей жизни защищает своего владельца от проблем и злой судьбы.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Мы собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с Днем ангела Алексея.

День ангела Алексея - поздравления в СМС

***

Птицы нас встречают пеньем,
Дом ломится от гостей,
Ведь сегодня поздравленья
Принимает Алексей.
Счастлив будь, красив и весел,
Щедро добротой делись,
В мире, сотканном из песен,
Пусть проходит твоя жизнь.
Радость, счастье и удача
За плечом твоим стоят,
Станет жизнь богаче, ярче,
И пусть ангелы хранят.

День ангела Алексея - поздравления в СМС

***

Алексей, тебе желаю
Счастья без конца, без края,
Замечательных друзей,
Быть всех в мире веселей!
На успех свой курс держать,
Целей чётко достигать,
Быть безоблачно счастливым
И, конечно же, любимым!

День ангела Алексея - поздравления в СМС

***

Мы тебя сегодня дружно
Поздравляем, Алексей!
Будь общительным, активным,
Новых заводи друзей,
От души желаем счастья,
Ты удачу не теряй,
Меньше думай о проблемах
И почаще отдыхай!

День ангела Алексея - поздравления в СМС

***

Алексей, тебе желаю
Счастья в жизни и любви,
А во всех своих стремлениях
Непременно ввысь расти.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть во всём будет успех.
От души тебе желаю
Крепким быть, словно орех.

День ангела Алексея - поздравления в СМС

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников, постов и поминальных дней на 2020 год.

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