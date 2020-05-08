Изменение климата в Украине 2020 - чем грозит и чего ждать украинцам

Отсутствие осадков зимой, засушливая весна и обильные майские ливни. В последние годы погода в Украине и мире становится все более непредсказуемой. Но что же из этого является совпадением, которое можно списать на неудачный год, а что — следствие реальных климатических изменений, которые уже на пороге?

Контрасты погоды 2020

На этой неделе в Украине произошли два неординарных события, связанные с климатом. 6 мая Львов, часть Карпат и курортное Славское неожиданно накрыло снегом. Синоптики объявили штормовое предупреждение третьего уровня опасности с угрозой схода лавин.

В то же время, в Николаевской области, двумя днями ранее, наоборот было тепло и солнечно настолько, что на Тилигульском лимане появились розовые фламинго — теплолюбивые птицы, гнездящиеся на юге Испании и Франции, а также на солнечном итальянском острове Сардиния.

— Фламинго, кстати, в Украине не впервые. В Приазовье их уже наблюдали. Это является однозначным свидетельством глобального потепления, если такие виды начинают появляться севернее. Интересно, как скоро в наших широтах мы увидим попугаев? В Западной Европе они уже стали частью городской фауны. В этом году был поставлен рекорд — впервые живой попугай выжил зимой в Норвегии. Еще несколько лет назад это было бы невозможно, — удивляется биолог по образованию и руководитель Национального антарктического центра Евгений Дикий.

Что касается снега на западе Украины, объясняет эксперт, это свидетельство перемещения климатических поясов, вследствие чего осадки, не выпали зимой, а передвинулись на май. Эта тенденция наблюдается несколько лет подряд. Поэтому обильные дожди, продолжающиеся всю эту неделю, закономерные, хотя скорее всего даже они не помогут окончательно решить проблему засухи в стране.

Зима и начало весны этого года побили сразу несколько температурных рекордов. С января по март, впервые за 140 лет наблюдений, температура превысила среднее значение на целых 6,4 С°. Осадков при этом было критически мало, из-за чего реки стали мелеть, высушивались озера.

— Мы видим критически низкий уровень Днепра и других рек. Многие колодцы полностью пересохли. Как сухая бумага загорелись леса. Жгли же траву и до этого года, но таких катастрофических последствий не было. Этой же весной пересушенный грунт и леса моментально вспыхнули, — возмущается Дикий.

Еще одним признаком изменения климата стала устойчивая безветренная погода, установившаяся после пылевой бури и удерживающая над столицей гарь от пожаров.

— Все это — одна цепь событий. Например, туманы прошлой осенью тоже обусловлены остановкой воздушных масс. Растет так называемая антициклональная погода, в воздухе скапливается большое количество загрязняющих и вредных веществ, — объясняет представитель Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) Светлана Краковская.

А что в регионах? Может ли климатически Украина стать похожей на Грецию?

Регионом, где уже привыкли к ежегодным природным катаклизмам, остается Закарпатье. На прошлой неделе здесь пронесся ураган, который разрушил промышленные теплицы в Виноградовском районе, где такие парники почти в каждом домохозяйстве, поэтому частично был потерян урожай.

В прошлом году эти же села затапливало ливнями несколько раз. Причиной этого называют вырубку лесов, которая активно ведется в регионе. Именно деревья больше всего сдерживают влагу от дождей, которые климатологи уже называют аномальными.

— Осадки выпадают неравномерно. Например, летом прошлого года в Одессе были мощные ливни, тогда как в Черкассах дождя не было три месяца. Возникает ситуация, когда в одном городе выпадает за несколько часов одна-две месячных нормы осадков. Сто литров воды на квадратный метр. Невероятное количество, но нам везет, что пока это чаще случается в сельской местности, а не в столице, — комментирует заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

В центральных регионах Украины и Полесье в прошлом году впервые наблюдали еще одно необычное явление — Тропические ночи, во время которых ночная температура в июне пять дней подряд держалась на уровне 20 С°. К концу века этот показатель может еще увеличиться, тогда наш климат будет практически средиземноморским, как в Греции.

— Изменения средней за год температуры на 0.1 градус — это увеличение продолжительности теплового периода на один день. Если температура вырастет на три градуса к концу века, то это — 30 дней, один месяц. Можете себе представить лето, что станет больше на месяц? — говорит Балабух.

Причиной таких радикальных и быстрых изменений являются процессы глобального потепления. Среднегодовая температура в Украине повысилась на 2 С°, что ученые называют так называемой красной линией, после пересечения которой изменения уже будут необратимыми и к ним надо будет адаптироваться. Но люди, все же, могут попробовать смягчить эти изменения.

Например, сажать большие площади лесов, поглощающих двуокись углерода СО2, который разогревает планету. Еще одним способом борьбы является сокращение потребления мяса, ведь именно животноводческие хозяйства являются одними из лидеров по выбросу СО2. Зеленая энергетика и отход от традиционных нефти и газа помогут больше всего. Но и внедрять их нужно как можно быстрее.

— Выбросы парниковых газов растут из года в год и пока они будут продолжать увеличиваться, мы будем наблюдать повышение температуры — как в океане, так и на суше, и, что хуже всего, — в Арктике. Коронавирус немного приостановил их, но когда производство вернется к привычным показателям, все станет как было, — комментирует Евгений Дикий.

Однако, есть и хорошие новости для Украины. В случае потепления аграрии на юге смогут собирать урожай дважды за один сезон. Однако, это возможно только при условии надлежащего капельного полива и посадки сортов, адаптированных к чрезмерно высоким температурам.

— Еще несколько лет назад такая культура как кукуруза у нас вызревала не каждый год — элементарно не хватало тепла. Сейчас такой проблемы вообще нет. В прошлом году Украина получила рекордный урожай кукурузы – 35 млн тонн, — удивляется руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Зарубежный опыт и прогнозы для мира

Изменения климата на сегодняшний момент почувствовали далеко не везде в мире. Поэтому Межправительственная группа по вопросам изменения климата при ООН пытается просчитать перспективы и сделать прогнозы будущих угроз для разных стран.

Неутешительные они, например, для Нидерландов — страны, часть которой находится ниже уровня моря. За 100 лет большинство таких территорий может быть затоплено. Так голландцы уже сейчас пытаются адаптироваться к будущим проблемам.

—В Нидерландах строят дамбы, но общая стратегия страны сейчас направлена не на защиту от большой воды, а на ее отвод. Например, в стране есть специальные территории, которые, так сказать не жалко затопить. Там нет стратегических объектов, поэтому именно туда планируют направить воду при подтоплении. Однако, угрозу видят не столько в поднятии уровня моря, сколько в чрезмерных ливнях, — объясняет научный сотрудник по вопросам изменения климата норвежского Университета Ставангера Вероника Будовская.

В мире уже сейчас происходят климатические перестройки и до конца этого тысячелетия они коснутся всех. Например, в Персидском заливе, по последним расчетам, со временем могут наблюдаться тропические циклоны, которых там никогда не было. На юге Европы экстремальные летние температуры 45 — 47 С° в будущем смогут держаться более 20 дней подряд. А рядом с Норвегией, по некоторым расчетам, может изменить свой ход теплое течение Гольфстрим.

— Это течение создает в прибрежных зонах, таких как, например, Берген и Ставангер, умеренный климат, но влияет оно и на температурные показатели всей страны. Поэтому без него Норвегия может превратиться в Антарктику. К счастью, это пока всего лишь прогноз, — комментирует Будовская.

Человечество прошло критический порог и теперь климатические изменения будут необратимыми — утверждают эксперты. И легче будет тем странам, которые уже сейчас начинают к ним адаптироваться и сделают это как можно лучше.

Екатерина Павловская