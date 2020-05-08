Майские праздники 2020: чем заменить шашлык

Карантин вносит коррективы в отдых на майских выходных. Из-за запрета посещать лесопарковые и прибрежные зоны многие украинцы не смогут в этом году традиционно приготовить шашлык на природе. Но любимое многими мясо на костре можно заменить другими, не менее вкусными мясными блюдами. Чем заменить шашлык на майские праздники?

Факты ICTV изучили кухни народов мира и подобрали интересные рецепты мясных блюд с разных стран для каждого вида мяса, которые идеально заменят шашлык на майские праздники.

Говядина по-итальянски

Это вкусная томленая на сковороде говядина в винно-овощном соусе.

Ингредиенты:

4 говяжьи стейка толщиной 3-4 см

2-3 ст. л. муки

1 лук

1 морковь

2 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

250 г томатов

200 мл белого вина

500 мл говяжьего бульона

3 ст. л. оливкового масла

100 г сливочного масла

1 лимон

петрушка

соль

перец

Приготовление:

Готовые говяжьи стейки солим и перчим с обеих сторон, обваливаем в муке и жарим в сливочном и оливковом масле. Каждую сторону обжариваем до румяной корочки (примерно 4-5 минут). Затем перекладываем мясо в глубокий сотейник.

Нарезаем лук, морковь, сельдерей кубиками, измельчаем чеснок. Обжариваем их в оливковом масле до золотистой корочки и перекладываем к мясу. Туда же добавляем порезанные томаты.

Заливаем мясо и овощи белым вином, ставим на огонь, даем закипеть и готовим около 5 минут. Вливаем бульон и снова доводим до кипения. Добавляем специи и зелень по вкусу. Тушим говядину на мелком огне до 2 часов.

Пока мясо тушится, готовим приправу Гремолата. Для этого надо петрушка, сок лимона и чеснок. Измельчаем петрушку, добавляем порезанный зубчик чеснока и лимонный сок.

После приготовления мяса дополняем его приправой.

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Свинина по-тайски

Это вкусное пикантное блюдо из свинины и специй, приготовленное на сковороде.

Ингредиенты:

750 г свинины

60 мл соевого соуса

2 ст. л. меда

3 зубчика чеснока

1 ст. л. растительного масла

1 ч. л. имбиря

2 ч. л. соуса Шрирача

петрушка

лук

соль

перец

Приготовление:

Сначала готовим маринад. Для этого смешиваем мед, соевый соус, имбирь, мелко порубленный чеснок и соус Шрирача.

Порезанную на кусочки по 2 см свинину перекладываем в маринад и оставляем на 20 минут.

Достаем свинину и обжариваем на растительном масле по 5 минут с каждой стороны. Во время готовки нужно полить свинину оставшимся маринадом.

Тушим мясо на среднем огне до полной готовности. Перед подачей на стол посыпаем блюдо зеленью.

Курица по-мексикански

Мягкая курица с овощами, приготовленная на сковороде.

Ингредиенты:

500 г курицы

2 моркови

1 лук

400 г кукурузы

2 ст. л. томатной пасты

1 болгарский перец

2 ст. л. оливкового масла

укроп

соль

перец

Приготовление:

Моем курицу и режем крупными кусочками. Измельчаем овощи — морковь, лук, болгарский перец.

Разогреваем на сковородке оливковое масло, выкладываем туда овощи и обжариваем до золотистой корочки. Добавляем к овощам курицу и жарим около 10 минут.

Открываем консервированную кукурузу, сливаем жидкость и отправляем на сковородку. Размешиваем с водой томатную пасту и заливаем мясо с овощами.

Добавляем зелень, соль, перец и тушим 30-40 минут.

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