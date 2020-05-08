В 2020 году День матери в Украине приходится на 10 мая. Праздник отмечается во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента от 10 мая 1999 года №489/99.

День матери — это и международный праздник, поскольку существует он в 85 странах мира, где принято чествовать всех мам и женщин, ожидающих появления детей.

Имеет он более чем столетнюю историю. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии, мать которой преждевременно скончалась, инициировала чествование матерей. Через два года в штате Вирджиния впервые признали День матери официальным праздником.

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А уже в 1914 году в США объявили второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех матерей. Впоследствии инициативу поддержали в других странах.

В Украине праздники делятся на государственные и неофициальные, которые не являются выходными днями. Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.