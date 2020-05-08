День памяти и примирения в Украине

8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Именно этот день принято считать Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Украине День памяти и примирения отмечают с 2015 года.

Согласно закону, уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, ветеранах войны, украинском освободительном движении и жертвах нацизма является священным долгом государства и граждан Украины.

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Символом почтения памяти жертв Второй мировой войны является красный мак. Этот цветок — памятный знак жертв всех военных и гражданских конфликтов, а также отображение кровавого следа от выстрела.

В большинстве стран Европы, а также в США и Великобритании праздник Победы во Второй мировой войне отмечают 8 мая под официальным названием День победы в Европе.

Кроме того, в ряде стран в этот день отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны, провозглашенный Генассамблеей ООН.