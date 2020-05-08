Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки

Вышиванка — это не только частичка украинских ценностей, традиций и культуры, но и модный мировой тренд.

16 мая в Украине отмечают День вышиванки — праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

Если у вас до сих пор нет национальной одежды, то период карантина прекрасная возможность выбрать для себя вышиванку в онлайн-магазине.

Женские вышиванки

Птаха — украинский бренд дизайнерской этно-одежды. Цена изделий колеблется от 990 грн до 1690 грн. Также в наличии есть вышитые платья.































Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий

Вышиванки Вільні люди































Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий

Два кольори — цены на вышиванки черного и белого цвета стоят 2,3 тыс. грн.











Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 3 фотографии

Мужские вышиванки



















Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 5 фотографий

Вышиванки Вільні люди



























Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 7 фотографий



























Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 7 фотографий

Читайте: Деми Мур блеснула в вышиванке от украинского дизайнера

Детские вышиванки

В онлайн-магазине Калина есть детские вышиванки для девочек мальчиков



































Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 9 фотографий

UkrGlamour — магазин с детскими вышивками, где рубашки для девочек мальчиков































Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий

Ранее мы писали, как правильно выбрать вышиванку, что символизируют ее цвета и узоры.