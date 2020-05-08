Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки

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Факты / Lifestyle

Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены

Вышиванка — это не только частичка украинских ценностей, традиций и культуры, но и модный мировой тренд.

16 мая в Украине отмечают День вышиванки — праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.

Если у вас до сих пор нет национальной одежды, то период карантина прекрасная возможность выбрать для себя вышиванку в онлайн-магазине.

Женские вышиванки

  • Птаха — украинский бренд дизайнерской этно-одежды. Цена изделий колеблется от 990 грн до 1690 грн. Также в наличии есть вышитые платья.
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Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий
  • Вышиванки Вільні люди — ценовая категория колеблется от 1,7 тыс. до 2,4 тыс. грн.
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Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий
  • Два кольори — цены на вышиванки черного и белого цвета стоят 2,3 тыс. грн.
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Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 3 фотографии

Мужские вышиванки

  • Бренд Анна Марчук — в наличии есть не только мужские вышиванки, но и женские. Также в коллекции есть аксессуары и обувь в этно-стиле. Вышиванки стоят от 2 до 5 тыс. грн.
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Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 5 фотографий
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Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 7 фотографий
  • Калина — магазин вышиванок стоимостью 1 259 грн.
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Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 7 фотографий

Читайте: Деми Мур блеснула в вышиванке от украинского дизайнера

Детские вышиванки

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  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 9 фотографий
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
  • Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий

Ранее мы писали, как правильно выбрать вышиванку, что символизируют ее цвета и узоры.

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