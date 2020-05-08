Где купить вышиванку онлайн - цены на мужские, женские и детские вышиванки

Вышиванка — это не только частичка украинских ценностей, традиций и культуры, но и модный мировой тренд.
16 мая в Украине отмечают День вышиванки — праздник, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды.
Если у вас до сих пор нет национальной одежды, то период карантина прекрасная возможность выбрать для себя вышиванку в онлайн-магазине.
Женские вышиванки
- Птаха — украинский бренд дизайнерской этно-одежды. Цена изделий колеблется от 990 грн до 1690 грн. Также в наличии есть вышитые платья.
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий
- Вышиванки Вільні люди — ценовая категория колеблется от 1,7 тыс. до 2,4 тыс. грн.
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий
- Два кольори — цены на вышиванки черного и белого цвета стоят 2,3 тыс. грн.
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 3 фотографии
Мужские вышиванки
- Бренд Анна Марчук — в наличии есть не только мужские вышиванки, но и женские. Также в коллекции есть аксессуары и обувь в этно-стиле. Вышиванки стоят от 2 до 5 тыс. грн.
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 5 фотографий
- Вышиванки Вільні люди — стоят 1 680 грн.
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 7 фотографий
- Калина — магазин вышиванок стоимостью 1 259 грн.
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 7 фотографий
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Детские вышиванки
- В онлайн-магазине Калина есть детские вышиванки для девочек (320 — 600 грн) и мальчиков (450 — 650 грн).
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 9 фотографий
- UkrGlamour — магазин с детскими вышивками, где рубашки для девочек стоят от 500 до 900 грн, а для мальчиков от 300 до 600 грн.
Для мужчин, женщин и детей: где купить вышиванку онлайн и цены / 8 фотографий
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