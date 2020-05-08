Гороскоп на неделю, с 11 по 17 мая 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Вся неделя отмечена стационарностью планет – Венеры, Сатурна и Юпитера, а к концу недели все три переходят в фазу ретроградности. Остановка перед новым этапом во многих сферах. Может казаться, как будто бы все происходит в замедленной съемке. Возникают обстоятельства, при которых нет возможности продвинуться вперед, особенно в социальных вопросах.

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В течение недели возникает необходимость обращаться к давним партнерам, анализировать и исправлять ошибки в делах и во взаимоотношениях. В эти дни происходит возврат к незавершенному или забытому. И только исправив и закончив эти дела, можно получить возможности для развития. Очень полезны отношения с людьми, с которыми связи установлены уже давно. Происходит встреча с людьми, с которыми когда-то связывали отношения. Возникает желание восстановить эти связи.

Гороскоп для Овнов

Окажетесь в ситуациях, в которых придется работать сразу на несколько направлений. Это может спровоцировать метания, какой путь выбрать. Ваше настроение может колебаться между оптимизмом и депрессией. Однако наиболее эффективна самостоятельная деятельность. Усиливается фантазия, почти вся ваша активность будет уходить в область внутреннего мира. Для творческих людей очень продуктивный период. Хорошее время для того, чтобы раскрыть в себе скрытые таланты, эффективна работа или обучение в области психологии.

Гороскоп для Тельцов

В этот период можете испытывать трудности во взаимоотношениях, особенно с противоположным полом. Проблемы возникают из-за чувства собственности или из-за страха стать зависимым от другого человека. Задержки в финансовых делах, на работе возникает ряд вопросов, которые вы не можете решить, как бы ни старались. К концу недели ситуация прояснится, возможно, вам поможет мудрый коллега, старший родственник или старый знакомый. Чувство надежности становится для вас очень важным, и при поддержке давних партнеров, вы это обретаете.

Гороскоп для Близнецов

У вас могут появиться секреты, не возникает желания делиться мыслями и идеями в этот период. Ваша деятельность будет конфиденциальной, возможен сбор информации и контакты с людьми из вашего прошлого. Сведения, которые вы получите, могут содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь вам. На первый план выступят ваша интуиция, подсознание и мечты. В это время вы можете также обнаружить информацию, которую прежде от вас утаивали. В памяти могут всплывать давние события, которые не дают вам покоя, тревожат вашу совесть. Может возникнуть необходимость вернуться в те места, где были очень давно.

Гороскоп для Раков

Вы чувствуете освобождение от обстоятельств, которые вас сдерживали, а также от волнительных ситуаций. Легче решаются семейные и профессиональные вопросы, появляется возможность свободного выбора. Вы склонны к ностальгии, воспоминание о прошлых любовных взаимоотношениях. Могут быть болезненные воспоминания, из-за чего проводите наедине с собой много времени. В этот период возможно повторение ошибок прошлого, из-за которых необходимо исправлять и корректировать планы. Возможно возобновление старых взаимоотношений, благодаря которым вы обретаете дополнительные ресурсы.

Гороскоп для Львов

Вы чувствуете грядущие перемены, сейчас очень важен обмен опытом — вы учитесь у других и учите их. Главное, старайтесь не преувеличивать свою значимость, безусловно, сейчас вы — мозг, движущая сила коллектива, но незаменимых нет. Вы обладаете сейчас мощной энергией, внешние обстоятельства заставляют остановиться, сделать паузу. Из-за чего появляется желание хоть что-то делать по всем направлениям одновременно. В результате чего сложно сосредоточиться на одном деле и выполнять его качественно. Возможно возобновление старых дружеских взаимоотношений, а также возникает необходимость разбираться в тех вопросах, которые могут не особо вас вдохновлять.

Гороскоп для Дев

Сейчас вы можете реально оценить свои возможности и понять перспективы, используя свой жизненный опыт и советы старших родственников и партнеров. Вы способны творчески решать проблемы и успешно прогнозировать развитие событий. Вы склонны к следованию строгим нравственным устоям, что помогает заручиться поддержкой людей старшего поколения. Организаторский талант и дальновидность позволяет значительно продвинуться в карьере, улучшить свою репутацию. Вы сможете внести заметный вклад в развитие какого-либо совместного проекта, если активно будете использовать интернет.

Гороскоп для Весов

Вам необходимо личное пространство, но другие люди и обстоятельства препятствуют вам, из-за чего могут возникать конфликты. Это трудный период для брака. Кроме того, возможно возобновление прежних личных или деловых контактов с иностранцами. Могут возникнуть ситуации, связанные с повторным браком или юридическими вопросами. Возможно, вы пересмотрите свои религиозные взгляды или избавитесь от убеждений, которые препятствуют вашему развитию.

Гороскоп для Скорпионов

В этот период задерживаются выплаты. Вы часто испытываете напряжение, вам приходится что-то преодолевать, за что-то бороться. Вы можете быть втянуты в финансовые проблемы, свои и чужие. Решая их, вы сможете получить ценный опыт, даже если придется понести некоторые потери. Основная задача на ближайшие дни — научиться легко расставаться со старым и бесперспективным. Хотя это может быть нелегко – прошлое вызывает гнев и возмущение, возникают переживания, болезненные воспоминания. Душевным переживаниям способствует прошлая потерянная любовь.

Гороскоп для Стрельцов

Для вас наступает важный период перемен, вы получаете новый опыт, создаете фундамент будущих успехов. Наиболее эффективно сотрудничество с давними, проверенными партнерами. Хороший период для примирения, устранения конфликтов, возобновления взаимоотношений. Сейчас можно достичь взаимопонимания и найти ответы на многие вопросы, общаясь со старыми знакомыми. Подходящее время для пересмотра договоров, внесения изменений в проекты, переговоров. Старайтесь избирательно относиться к информации, анализируйте, вы найдете подсказки, подкорректируете свои цели и ускорите процесс их реализации.

Гороскоп для Козерогов

Акцентируются вопросы профессиональной сферы жизни. Возможно начало работы с теми людьми, с которыми в прошлом вас связывали определенные обязательства. Сотрудничество с бывшими коллегами приносит материальное удовлетворение. Если вы ищете работу, попробуйте поговорить с бывшими коллегами, наверняка, это принесет результат. Благоприятный период для улучшения условий труда, переоборудования производства. Можете разочароваться в личных взаимоотношениях, но вы почувствуете себя более уверенно, когда поймете причинно-следственную связь и получите ответы на вопросы – почему и, главное, для чего.

Гороскоп для Водолеев

Возможно возобновление прежних любовных взаимоотношений, либо же вы почувствуете острую необходимость сказать бывшему партнеру все то, что не было сказано ранее. Вы сможете поставить точку в изживших себя отношениях. А возможно, вы решитесь на возобновление старых личных или деловых взаимоотношений. Особое значение приобретает финансовая сторона жизни, особенно неафишируемые источники доходов. Желательно, чтобы деятельность была связана с соблюдением прежних приоритетов, давнего опыта, а уже благодаря этому вы сможете выработать новые методы и обрести благоприятные перспективы.

Гороскоп для Рыб

Вы можете легко управлять другими, но прежде вам нужно научиться управлять собой, своим внутренним миром. Вы испытываете потребность расходовать свою психическую энергию, но вам сложно определиться, куда именно, так как вы распыляетесь на все и сразу. В этот период вы можете попасть в неловкую ситуацию, случайно открыть не ту дверь и невольно узнать, что за ней прячется. В памяти возникают воспоминания из раннего детства. У вас получится ощутить гармонию, если побываете там, где прошли ваши ранние годы.

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