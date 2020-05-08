Майские праздники 2020: как приготовить вкусный шашлык дома

Из-за карантина на майские праздники 2020 украинцам придется отказаться от традиционного похода на природу и костров. Но ограничения – не повод не готовить шашлык. Любимое мясное блюдо можно приготовить и другими способами. Как приготовиться вкусный шашлык дома?

Факты ICTV собрали различные способы приготовления шашлыка из традиционного набора продуктов. Подготовка мяса и маринование будут проходить по одной технике, а обжаривание — по разным: на электрогриле, в духовке, на сковороде и на мангале.

Читайте: Как правильно готовить вкусный шашлык

Как приготовить шашлык на электрогриле

Ингредиенты:

1 кг свинины

3 луковицы

1 ст. л. приправы для шашлыка

4 ст. л. уксуса

8 ст. л. воды

1 ч. л. сахара

соль

перец

Приготовление:

Мясо помыть и разрезать на порционные куски. Натереть их солью, перцем и приправой для шашлыка. Поместить мясо в кастрюлю.

Почистить лук, нарезать толстыми кусочками, добавить к мясу.

Приготовить маринад. Для этого смешать воду, уксус и сахар. Залить мясо и лук маринадом и дать настояться от 3 до 12 часов.

Нанизать мясо на шпажки. Перед обжариванием надо включить электрогриль на максимальную температуру. Поверхность гриля стоит смазать растительным маслом.

Поместить шашлык на гриль, закрыть крышкой и жарить 10 минут. Каждые две минуты шпажки нужно поворачивать.

Как приготовить шашлык в духовке

Ингредиенты:

1 кг свинины

3 луковицы

3 ст. л. уксуса

8 ст. л. воды

1 ч. л. сахара

1 ст. л. специй для шашлыка

лимонный сок

соль

перец

Приготовление:

Мясо нарезать на кусочки, натереть их солью, перцем и специями. Поместить мясо в кастрюлю.

Порезать лук кольцами, добавить к мясу.

Приготовить маринад. Для этого смешать воду, лимонный сок, уксус и сахар. Залить мясо и лук маринадом. Отправить в холодильник от 3 до 12 часов.

Перед готовкой разогреть духовку до 250 градусов. Поместить мясо и лук в рукав для запекания, сделать три прокола сверху.

Сначала лучше выложить лук, а поверх мясо.

Запекать мясо 50 минут. Затем достать, полить мясо выделившимся соком и запекать еще 30 мин.

Как приготовить шашлык на сковородке

Ингредиенты:

1 кг свинины

3 луковицы

300 мл воды

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. специй для шашлыка

лимонный сок

соль

перец

Приготовление:

Мясо помыть и нарезать кусками. Натереть его солью, перцем и специями. Поместить в кастрюлю.

Очистить и помыть лук, нарезать его полукольцами. Добавить лук к мясу.

Приготовить маринад. Для этого смешать воду, лимонный сок. Мариновать мясо и лук от 3 до 12 часов.

Разогреть сковороду, налить растительное масло. Мясо достать из маринада, отжать и жарить на большом огне с каждой стороны по 5 минут.

Затем накрыть крышкой, убавить огонь и жарить 30 минут. Если выделилось мало сока, то можно добавить маринад.

Когда мясо почти готово, добавить лук и тушить еще 5 минут.

Как приготовить шашлык на мангале

Ингредиенты:

1 кг свинины

3 луковицы

3 ст. л. уксуса

8 ст. л. воды

1 ч. л. сахара

1 ст. л. специй для шашлыка

лимонный сок

соль

перец

Приготовление:

Мясо нарезать на кусочки, натереть их солью, перцем и специями. Поместить мясо в кастрюлю.

Порезать лук кольцами, добавить к мясу.

Приготовить маринад. Для этого смешать воду, лимонный сок, уксус и сахар. Залить мясо и лук маринадом. Отправить в холодильник от 3 до 12 часов.

Подготовить мангал. Для этого лучше использовать готовые угли или же дрова из неароматных видов деревьев. Когда угли стали седыми, нужно начинать нанизывать мясо на шампуры. Нанизывать мясо надо неплотно, между кусками можно разместить лук.

Шампуры лучше разместить на высоте 7-10 см над углями, при этом открытого огня не должно быть. Жарить шашлык нужно до 15 минут. При этом его постоянно поворачивать и менять шпажки местами.

Напомним, ранее мы писали, чем заменить шашлык на майские праздники.