День памяти и примирения в Украине отмечают с 2015 года. Эта дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии — 8 мая 1945 года.

Именно 8 мая считается Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Его символ — красный мак. Это памятный знак о жертвах всех военных и гражданских конфликтов.

Мак символизирует также кровавый след от выстрела.

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Кстати, в большинстве стран ЕС праздник Победы во Второй мировой войне отмечают 8 мая под названием День победы в Европе.

Факты ICTV собрали лучшие картинки, посвященные этой дате.

День памяти и примирения в картинках

С Днем памяти и примирения — картинки

Картинки с Днем памяти и примирения

День памяти и примирения — картинки

Картинки ко Дню памяти и примирения

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, хорошо ли вы знаете события Второй мировой войны.