Комаровский сказал, какой симптом Covid-19 встречается чаще всего

Потеря обоняния и вкуса является одним из самых распространенных симптомов коронавируса.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Мы уже рассказывали о таких показательных симптомах коронавирусной инфекции, как отсутствие вкуса или понижение вкуса и обоняния. Чем активнее обращается внимание на этот симптом, тем больше бросается в глаза то, что его частота ну просто огромная, — сказал он.

По его словам, более половины больных коронавирусом отмечают ухудшение обоняния и почти половина имеет проблемы со вкусом.

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Напомним, Комаровский считает, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре 2020 года. Педиатр рассказал, как к ней подготовиться.