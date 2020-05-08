Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери.

Этот праздник символизирует любовь, тепло и семейный уют, ведь мама — самый главный человек в жизни каждого из нас.

Также с этим днем поздравляют свекровей, тещ и женщин в положении.

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Факты ICTV публикуют трогательные поздравления с Днем матери 2020, чтобы вы не забыли о своих мамах.

***

Сказать спасибо — это мало,

Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, мама, —

Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро,

Всегда оно нас окружает.

И станет на душе тепло,

Когда твой праздник наступает.

***

Любимая мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери и крепко обнимаю. Ты — самая лучшая, самая мудрая, нежная, красивая мама в мире. Люблю тебя за то, что ты есть у меня, за то, что ты именно такая, какая есть. Желаю тебе вечной молодости, неувядающей красоты и только доброжелательного расположения духа. Крепко целую тебя и обнимаю! Давай отметим этот праздник вместе и сходим туда, куда давно хотели.

***

Желаю маме дорогой,

Любви в семье своей родной,

Улыбок, радостных моментов,

Приятных встреч и комплиментов,

Весны в душе, во взгляде лета,

Чтоб жизнь была теплом согрета,

Печаль не долгой, мимолетной,

А жизнь согретая заботой.

И чтобы каждый день дарил,

Энергию и море сил!

***

С Днем матери, с прекрасным праздником, наполненным благодарностью и самой искренней любовью, сверкающим детскими улыбками, цветами и сюрпризами. Пусть материнское счастье будет бесконечным и продолжается в следующих поколениях внуков и правнуков!

***

Мамочка моя родная,

В этот день тебе желаю,

Чтобы полнился твой дом

Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,

Чтобы удача за порогом

Каждый день тебя ждала,

И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,

Чтобы рухнули границы

На пути к мечте любой.

Помни: я всегда с тобой!

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.