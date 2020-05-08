Ежегодно во второе воскресенье мая в Украине отмечают День матери.
Этот праздник символизирует любовь, тепло и семейный уют, ведь мама — самый главный человек в жизни каждого из нас.
Также с этим днем поздравляют свекровей, тещ и женщин в положении.
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Факты ICTV публикуют трогательные поздравления с Днем матери 2020, чтобы вы не забыли о своих мамах.
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Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, —
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
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Любимая мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери и крепко обнимаю. Ты — самая лучшая, самая мудрая, нежная, красивая мама в мире. Люблю тебя за то, что ты есть у меня, за то, что ты именно такая, какая есть. Желаю тебе вечной молодости, неувядающей красоты и только доброжелательного расположения духа. Крепко целую тебя и обнимаю! Давай отметим этот праздник вместе и сходим туда, куда давно хотели.
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Желаю маме дорогой,
Любви в семье своей родной,
Улыбок, радостных моментов,
Приятных встреч и комплиментов,
Весны в душе, во взгляде лета,
Чтоб жизнь была теплом согрета,
Печаль не долгой, мимолетной,
А жизнь согретая заботой.
И чтобы каждый день дарил,
Энергию и море сил!
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С Днем матери, с прекрасным праздником, наполненным благодарностью и самой искренней любовью, сверкающим детскими улыбками, цветами и сюрпризами. Пусть материнское счастье будет бесконечным и продолжается в следующих поколениях внуков и правнуков!
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Мамочка моя родная,
В этот день тебе желаю,
Чтобы полнился твой дом
Счастьем, светом и добром.
Чтоб здоровья было много,
Чтобы удача за порогом
Каждый день тебя ждала,
И всегда с тобой была.
Чтоб в душе запели птицы,
Чтобы рухнули границы
На пути к мечте любой.
Помни: я всегда с тобой!
Напомним, Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.