Учеба во время карантина: как проходит обучение в разных странах мира

Учеба во время карантина в мире происходит по-разному.

В Берлине школьники не учатся онлайн. Им на почту присылают задания, которые нужно распечатать и написать, но контроля их нет. Каждую неделю выполненные задания необходимо заносить в школу, но обратного ответа нет.

Родители написали жалобу, что у них нет времени заниматься с детьми уроками и школа провела два онлайн-занятия. По словам украинки, которая проживает с сыном в Берлине, урок длился 45 минут и не был похож на школьное занятие.

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В Италии видеоуроки проходят с понедельника по субботу и с 8.00 до 13.00. Ежедневно у школьников пять уроков с объяснением от преподавателя. Через две недели проходит контрольная. Оценки ставят в электронных журнал.

В Испании также проводят онлайн-уроки и дети учатся с понедельника по пятницу по шесть часов.

В Канаде присылают задания на электронную почту и не проводят видеоуроки. Преподаватели звонят детям, чтобы сохранить контакт, но ребенок или родитель не может позвонить учителю. Они всегда звонят с заблокированных телефонов.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что весь сентябрь школьники будут догонять программу, которую пропустили из-за карантина в конце учебного года. По его словам, нет уверенности в том, что во время карантина все смотрели видеоуроки.