Челлендж #сисечныйчеллендж набирает популярность в сети. Женщины фотографируются без бюстгальтера и выкладывают снимки в Instagram.
При этом обнаженную грудь прикрывают различными предметами.
Развлечение на карантине запустила популярный фитнес-блогер sportnastya.
Участники на снимках прикрывают грудь кружками, бокалами с вином или мартини.
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Среди участников есть мужчины.
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Как писали Факты ICTV, в алгоритмы Instagram, похоже, закралась ошибка, из-за которой приложение отказывается показывать публикации по хэштегом #море.