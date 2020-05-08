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Факты / Lifestyle

Новый челлендж на карантине: девушки обнажают грудь, прикрываясь бокалами

Челлендж #сисечныйчеллендж набирает популярность в сети. Женщины фотографируются без бюстгальтера и выкладывают снимки в Instagram.

При этом обнаженную грудь прикрывают различными предметами.

Развлечение на карантине запустила популярный фитнес-блогер sportnastya.

Участники на снимках прикрывают грудь кружками, бокалами с вином или мартини.

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#сисечныйчеллендж #сидисукадома #твентинкарантино

Допис, поширений Марла Сингер (@marla777777)

 

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#сисечныйчеллендж #самоизоляция #filters

Допис, поширений Ragna Ulv (@ragnaulv666)

Среди участников есть мужчины.

 

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#сисечныйчеллендж

Допис, поширений Мама Катя (@cenevakat)

Как писали Факты ICTV, в алгоритмы Instagram, похоже, закралась ошибка, из-за которой приложение отказывается показывать публикации по хэштегом #море.

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