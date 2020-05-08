Челлендж #сисечныйчеллендж набирает популярность в сети. Женщины фотографируются без бюстгальтера и выкладывают снимки в Instagram.

При этом обнаженную грудь прикрывают различными предметами.

Развлечение на карантине запустила популярный фитнес-блогер sportnastya.

Участники на снимках прикрывают грудь кружками, бокалами с вином или мартини.

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Переглянути цей допис в Instagram #сисечныйчеллендж #сидисукадома #твентинкарантино Допис, поширений Марла Сингер (@marla777777) 19 Кві 2020 р. о 7:51 PDT

Переглянути цей допис в Instagram #сисечныйчеллендж #самоизоляция #filters Допис, поширений Ragna Ulv (@ragnaulv666) 3 Тра 2020 р. о 9:04 PDT

Среди участников есть мужчины.

Переглянути цей допис в Instagram #сисечныйчеллендж Допис, поширений Мама Катя (@cenevakat) 1 Тра 2020 р. о 10:19 PDT

Как писали Факты ICTV, в алгоритмы Instagram, похоже, закралась ошибка, из-за которой приложение отказывается показывать публикации по хэштегом #море.