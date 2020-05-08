Повторно положительные тесты на Covid-19 не означают новое инфицирование — Комаровский

Повторно положительные тесты на Covid-19 не означают новое инфицирование.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

Он рассказал, что в Кореи было проведено исследование, в котором приняли учатие 260 человек с повторно положительными тестами на коронавирус.

По их мнению, тесты показывают фрагменты коронавируса, но не свидетельствуют о новом инфицировании.

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— Клетка, в которой находится РНК вируса погибает, но процесс очищения организма от погибшей клетки может длиться от одного до трех месяцев. Фрагменты вируса могут обнаруживаться в это время, но это не свидетельствует о том, что человек повторно инфицировался хотя реакция ПЦР может на это реагировать, — сказал он.

По его словам, результат исследования свидетельствует том, что мало шансов на повторное заболевание коронавирусом.

Ранее Комаровский сказал, какой симптом Covid-19 встречается чаще всего.