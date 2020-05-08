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Факты / Lifestyle

Робособаки Spot от Boston Dynamics разгоняют людей в парках Сингапура

Робособака Spot компании Boston Dynamics патрулирует парки в Сингапуре с целью напоминания людям о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Spot оборудован камерами, которые оценивают количество посетителей в парках. Камеры не могут распознавать личности людей, поэтому не собирают о поситетелях парков никаких данных, уверяют власти города.

На роботе Boston Dynamics установлены датчики безопасности для обнаружения предметов и людей на его пути. В них встроены алгоритмы для выявления предмета или человека в пределах 1 метра, чтобы Spot избегал столкновения с ними.

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Несмотря на численность населения в более 5,6 млн человек, Сингапуру удалось в значительной степени сдержать распространение коронавируса. По данным университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировано 21 707 случаев Covid-19, среди которых 20 летальных.

К слову, ранее работа Spot испытали для службы в полиции США.

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