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Факты / Lifestyle

Шашлык, колбаски и стейки: где заказать доставку в Киеве

Майские праздники прочно ассоциируются с отдыхом на природе и даже карантин не в силах оставить нас без традиционных шашлыков.

Где заказать готовое мясо для тех, кто живет в квартире, и всевозможные мясные заготовки – для самостоятельного приготовления во дворе частного дома, читайте в материале Фактов ICTV.

Мястория

Где заказать доставку шашлыка в Киеве

Каждый день мастера мясного дела маринуют шашлык из говядины, свинины, телятины, курицы и баранины.

Если готовить неохота – выбирайте позиции из гриль-меню.

Что попробовать:

  • шашлык из свиного ошейка – 100 г за 26 грн;
  • шашлык по-домашнему – 100 г за 21 грн;
  • вырезка телячья в пряном маринаде – 100 г за 57 грн;
  • колбаски гриль Баварские – 100 г за 28,50 грн.

Заказать шашлык можно по телефону +380-67-46-36-363 или на сайте сети.

Sam’s Steak House

Где заказать доставку шашлыка в Киеве

В Sam’s  предлагают несколько видов стейков natural wet aged и продукты для приготовления на гриле: ребра BBQ (предварительно замаринованные и томленые на огне в течении 8 часов), бургер-наборы и бургер-котлеты Beef classic.

Что попробовать:

  • стейк Т-боун – 450 г за 320 грн;
  • куриное филе BBQ – 300 г за 75 грн.

Заказать шашлык можно в маркете ресторана ежедневно с 11.00 до 21.00 по телефону +380-67-50-11-395.

Читайте: Шампур оближешь. Как правильно жарить вкусный шашлык

T-Bone Prime Beef

 Где заказать доставку шашлыка в Киеве

В стейкхаусе T-Bone Prime Beef, кроме готовых стейков и блюд основного меню, есть также продукция для любителей готовить самостоятельно: ассортимент стейков, все для бургеров, продукция для гриля (колбаски, шашлык из говядины, люля-кебаб и многое другое), су-вид ассортимент полуфабрикатов.

Что попробовать:

  • стейк Рибай Dry-aged beef – 350 г за 385 грн;
  • ребрышки свиные или говяжьи – 350 г за 199 грн;
  • шашлык из говядины сухой выдержки – 500 г за 345 грн.

Заказать шашлык можно по телефону +380-44-49-90-977 через службы доставки Uber Eats, Raketa, Glovo.

Напомним, украинцев пока не будут штрафовать за отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте.

Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

Он отметил, что из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.

Фото: Pixabay

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