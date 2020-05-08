 Где заказать доставку шашлыка в Киеве

Майские праздники прочно ассоциируются с отдыхом на природе и даже карантин не в силах оставить нас без традиционных шашлыков.
Где заказать готовое мясо для тех, кто живет в квартире, и всевозможные мясные заготовки – для самостоятельного приготовления во дворе частного дома, читайте в материале Фактов ICTV.
Мястория
Каждый день мастера мясного дела маринуют шашлык из говядины, свинины, телятины, курицы и баранины.
Если готовить неохота – выбирайте позиции из гриль-меню.
Что попробовать:
- шашлык из свиного ошейка – 100 г за 26 грн;
- шашлык по-домашнему – 100 г за 21 грн;
- вырезка телячья в пряном маринаде – 100 г за 57 грн;
- колбаски гриль Баварские – 100 г за 28,50 грн.
Заказать шашлык можно по телефону +380-67-46-36-363 или на сайте сети.
Sam’s Steak House
В Sam’s предлагают несколько видов стейков natural wet aged и продукты для приготовления на гриле: ребра BBQ (предварительно замаринованные и томленые на огне в течении 8 часов), бургер-наборы и бургер-котлеты Beef classic.
Что попробовать:
- стейк Т-боун – 450 г за 320 грн;
- куриное филе BBQ – 300 г за 75 грн.
Заказать шашлык можно в маркете ресторана ежедневно с 11.00 до 21.00 по телефону +380-67-50-11-395.
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T-Bone Prime Beef
В стейкхаусе T-Bone Prime Beef, кроме готовых стейков и блюд основного меню, есть также продукция для любителей готовить самостоятельно: ассортимент стейков, все для бургеров, продукция для гриля (колбаски, шашлык из говядины, люля-кебаб и многое другое), су-вид ассортимент полуфабрикатов.
Что попробовать:
- стейк Рибай Dry-aged beef – 350 г за 385 грн;
- ребрышки свиные или говяжьи – 350 г за 199 грн;
- шашлык из говядины сухой выдержки – 500 г за 345 грн.
Заказать шашлык можно по телефону +380-44-49-90-977 через службы доставки Uber Eats, Raketa, Glovo.
Напомним, украинцев пока не будут штрафовать за отсутствие медицинской маски на улице или приготовление шашлыков в парке или другом разрешенном месте.
Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко.
Он отметил, что из-за отсутствия масок полиция может провести только профилактическую беседу.