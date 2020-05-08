Какие растения можно сажать на балконе - лучшие идеи

Зачем покупать в магазинах дорогую зелень, если все можно вырастить самому. Над некоторыми растениями, конечно, придется попотеть, но результат того стоит. Ведь все намного вкуснее, если сделаешь сам.

А если вы соблюдаете здоровое питание, тогда полезные травы и овощи будут радовать вас неподдельной свежестью.

Факты ICTV подобрали самые удачные варианты огорода на балконе.

Перец

Для любителей острого на балконе можно вырастить острый перчик для пиццы дьябло. Для него потребуется теплое и светлое местечко. Выбирайте сорта, подходящие для домашнего выращивания: Кармен, Флинт, Огонек, Рябинушка, Невеста или Бабье лето.

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Кусты получаются очень красивыми и не требуют больших горшков. На одном растении может завязаться до 50 плодов. Оптимальная температура — 25-27 градусов тепла.

Мята

Это растение некапризное и нетребовательное. Оно может расти на балконе даже зимой, если устроить дополнительную подсветку. Выращивать ее можно из черенков и семян. Если есть возможность выкопать черенок на даче у себя или у друзей, лучше использовать этот метод. Мята, выращенная из семян, принимается не так активно, и ждать урожая придется дольше.

Важно помнить, что растение любит хорошо увлажненную почву. И, когда будете выбирать место для него, учтите, что освещение должно быть хорошим, но прямых солнечных лучей лучше избегать. Оптимальная температура для мяты — 20-25 градусов со знаком плюс.

Базилик

Любой сорт базилика прекрасно растет в цветочных горшках. Ему лучше выделить солнечное место, хорошо поливать, держать в тепле и обеспечить хороший дренаж. Для посадки можно использовать как черенки, так и семена. При этом черенки быстро дадут первый урожай, но прослужат недолго, потому что быстро зацветут. Урожая от семян придется ждать дольше, но и прослужит такой куст больше.

Оптимальная температура для базилика — 20-25 градусов тепла. Зимой требуется подсветка примерно 3-4 часа для увеличения светового дня.

Если вы любитель итальянской кухни, то базилик для вас.

Огурцы

Чтобы выращивать на подоконнике или на балконе огурцы, стоит присмотреться к гибридным сортам, которые помечаются значком F1.

Если для растения созданы все условия, оно может дать 3-4 десятка плодов. Здесь придется немного повозиться с рассадой, зато после пересадки в ящики надо будет только поливать и подрезать усики.

Высаживают растения в емкости объемом не менее 5 литров. Важно помнить, что огурцы — большие водохлебы, потому ‘pемля должна быть всегда влажной. Оптимальная температура — 21-24 градуса тепла.

Помидоры

В качестве домашних помидоров обычно выбирают карликовые сорта: Минибел, Флорида петит, Балконное чудо. Помидорам необходимо отвести самое освещенное место в квартире. Начать надо будет с рассады, после чего высадить в контейнеры, подвязывать, подкармливать и беречь от холодов. Это одна из самых хлопотных балконных культур, зато вы сможете похвастаться не только плодами, но садоводческим талантом.

Важно помнить, что помидоры, как и все растения, любят воду, но их легко залить. Поэтому поливать следует осторожно. Оптимальная температура — 23-25 градусов тепла.

Имбирь

Это не только вкусная приправа, но и красивое растение. Если посадить его дома, ростки могут вымахать до метра в высоту. Сажают кусочки имбирного корня, состоящие хотя бы из пары секций с живыми почками. Если корень подсох, можно подержать в теплой воде несколько часов, чтобы почки проснулись.

Сажать корень следует не очень глубоко, и пока не появятся первые всходы, поливать следует очень умеренно. Держать имбирь следует на свету, но вдали от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура — 20-25 градусов тепла.

Ананас

Чтобы вырастить дома ананас, нужно набраться терпения и найти подходящий плод — купленный в теплое время года и с неповрежденным хвостиком. Хвостик срезается ножом, желательно без мякоти, подсушивается 3-4 дня на свету, а потом проращивается в чистом речном песке. Когда появятся корешки, примерно через месяц, его можно пересаживать в горшок с землей.

Ананас любит свет, тепло и опрыскивание. Плод появится где-то через 2 года после посадки. Оптимальная температура — 23-30 градусов тепла.

Тимьян

Тимьян — замечательная трава. Она очень душистая, вкусная и крайне неприхотливая. В природе тимьян растет в засушливых районах с бедной почвой. Поэтому загубить его дома непросто. Самое главное, что он любит, — это свет. Не боится прямых солнечных лучей, и его можно ставить даже там, где другие растения погибнут. Единственная сложность — полив: на солнце почва в маленьком объеме горшка быстро пересыхает, а сам тимьян при этом не любит переувлажнения.

Выращивать можно как из черенков, так и из семян.

Кстати, в этом году владельцы теплиц имеют ощутимые убытки — ранние огурцы и редис уже созрели, урожай обильный, а вот покупателей на молодые овощи хватает. Все из-за карантина, который парализовал привычные рынки сбыта.