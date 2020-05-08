День памяти и примирения: почему мак стал символом праздника

День памяти и примирения в Украине отмечают 8 мая. Сегодня чествуют всех жертв Второй мировой войны.

С 2014 года символом Дня памяти и примирения стал мак. Его используют на всех мероприятиях, приуроченных к этой дате.

Дизайн мака разработали по инициативе Украинского института национальной памяти. Автором символа является харьковский дизайнер Сергей Мишакин. Графическое изображение мака — это своеобразная аллюзия: с одной стороны, он символизирует цветок, с другой — кровавый след от пули.

В мире мак как символ памяти появился в XX веке. Его появление связывают со стихами двух людей — канадского военного врача Джона Мак-Крея и представительницы Христианской ассоциации молодых женщин Мойни Майкл.

Первый под впечатлением боев в Бельгии в 1915 году написал сочинение На полях Фландрии, начинавшиеся словами:

В полях фламандских цветет мак

Между крестов — скорбный знак

По нам…

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Мойни Майкл в 1918 году написала стихотворение Мы сохраним веру, в котором обещала носить красный мак в память о погибших. Именно она в ноябре того же года прицепила красный шелковый цветок на пальто.

В 1920 году Национальный американский легион принял маки как официальный символ, а в 1921 в они стали эмблемой Королевского Британского легиона.

В Польше цветы являются символом победы 11-18 мая 1944 года Второго корпуса генерала Андерса в боях за гору Монте-Кассино в Италии.

В 2014 году, когда Украина впервые присоединилась к европейской традиции празднования Дня памяти и примирения, лозунг памятных дней звучал как Никогда снова. А с 2015 его заменили на Помним. Побеждаем.

Подробнее об истории Дня памяти и примирения можно прочитать в материале Фактов ICTV.

Источник: УИНП

Фото: УИНП