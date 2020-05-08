Майские праздники 2020: как провести дома

Впереди украинцев ждут три выходных дня — 9, 10 и 11 мая. Однако, учитывая карантин и количество инфицированных Covid-19, лучше провести праздники дома, чтобы уменьшить круг лиц, с которыми мы контактируем.

Как провести майские праздники дома

Шашлык.

В условиях карантина остается право жарить шашлык на территории частного дома, поэтому вы можете собрать семью и активно провести эти выходные с играми у дома и приготовлением ароматного мяса.

Если вы живете в квартире и нет возможности приготовить шашлык, то есть альтернатива — заказать уже приготовленный. Мы писали перечень мест, где можно заказать шашлык на дом.

Домашнее SPA.

Посвятите эти дни только себе, очистите кожу с помощью скраба или пилинга, сделайте легкий массаж всего тела сухой щеткой, нанесите маску для лица, волос, сделайте обертывание для тела. Затем примите ванну с морской солью, травами и эфирными маслами.

Примите теплый душ и сделайте еще один массаж всего тела с использованием лосьона или молочка для тела. На лицо нанесите увлажняющий крем, не забудьте об области вокруг глаз и шее. Сделайте отдельную ванночку для рук, нанесите теплое масло на ногти, дайте ему впитаться и сделайте красивый маникюр.

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Информационный детокс и йога.

Выключите телефон и другие средства доступа в интернет и устройте себе день медийной диеты. Такой цифровой детокс поможет вам остаться наедине с собой и обдумать все идеи и планы.

Это прекрасное время для начала занятий по йоге. Вы можете самостоятельно заниматься или нанять для этого тренера, который будет консультировать в онлайн-режиме.

Вы удивитесь, сколько полезных мыслей может родиться в вашей голове и сколько дел вы можете успеть, а самое главное, вы сможете наконец-то услышать свой внутренний голос, вечно перебиваемый внешним информационным шумом.

Уборка.

Если в течение карантина вы еще не сделали генеральную уборку в доме, то 1 и 2 мая станет для этого прекрасной возможностью.

Занимайтесь уборкой с любовью и искренним желанием сделать мир вокруг себя чище, уютнее и гармоничнее. Не ограничивайтесь мытьем окон, разберите крупы и приправы на кухне, проведите ревизию весенне-летнего гардероба, обновите шторы, почистите зеркала, проанализируйте запасы косметики, приберите все укромные уголки квартиры. Помните, что главная задача вашей уборки – сделать дом таким, чтобы в него было приятно приходить.

А затем в воскресенье 3 мая вы можете приготовить всей семьей вкусный и полезный завтрак в чистом доме, где нет лишних вещей.

Кстати, поскольку карантин — это не повод отказываться от любимого жареного мяса, Факты ICTV собрали различные способы приготовления шашлыка в домашних условиях.