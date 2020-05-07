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Факты / Lifestyle

Всемирная туристская организация дала три прогноза на сезон 2020

Число международных туристических поездок по итогам 2020 года может сократиться на 78%.

Так туристическая отрасль пострадает, если туризм не начнет восстанавливаться до декабря, говорится в самом пессимистическом сценарии Всемирной туристской организации (UNWTO).

Если правительства стран решат открыть границы и ослабить ограничения на поездки в начале сентября, тогда число турпоездок и путешествий сократится на 70%, прогнозируют эксперты.

Согласно самому оптимистическому сценарию, международная туристическая отрасль начнет восстанавливаться в первых числах июля. При такой ситуации  число международных туристических поездок сократится как минимум на 58%.

Пандемия коронавирусной инфекции, согласно выводам UNWTO, может привести к отмене от 850 миллионов до 1 миллиарда 100 миллионов поездок.

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Снижение доходов от иностранного туризма для национальных экономик может достичь $1 трлн 200 млрд. UNWTO подчеркивает, что нынешний кризис – худший для отрасли со Второй мировой войны.

К слову, сервис Flightradar24 показал, что воздушный трафик в мире почти исчез из-за коронавируса.

Источник: Радио Свобода

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