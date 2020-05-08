Между обычной и вирусной пневмонией при диагнозе Covid-19 есть большая разница, и часто это является проявлением болезни, а не осложнением.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Осложнения при ОРВИ — это когда во время простуды в легких скапливается слизь и ухудшается вентиляция, в результате в этом месте плодятся бактерии.

Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при Covid-19 воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких.

Читайте: Комаровский сказал, стоит ли путешествовать летом и какой отдых выбрать

Врач отметил, что не все виды пневмонии можно вылечить антибиотиками. Худшим вариантом при Covid-19 может стать вирусно-бактериальная пневмония.

— От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплые жидкости, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность, — посоветовал Комаровский.

Напомним, по прогнозам Евгения Комаровского, вторая волна Covid-19 в Украине может начаться в октябре-ноябре 2020 года.