Между обычной и вирусной пневмонией при диагнозе Covid-19 есть большая разница, и часто это является проявлением болезни, а не осложнением.
Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.
— Осложнения при ОРВИ — это когда во время простуды в легких скапливается слизь и ухудшается вентиляция, в результате в этом месте плодятся бактерии.
Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких.
То есть при Covid-19 воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких.
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Врач отметил, что не все виды пневмонии можно вылечить антибиотиками. Худшим вариантом при Covid-19 может стать вирусно-бактериальная пневмония.
— От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплые жидкости, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность, — посоветовал Комаровский.
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Вопрос: Здравствуйте, Доктор. Вот если все же заболеешь COVID-19, то что нужно сделать. чтобы не развилась пневмония? Какие меры предпринять, чтобы уменьшить риск поражения легких при коронавирусе? ⠀ Ответ: Вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — это совершенно разные вещи. Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких. ⠀ Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант. ⠀ От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #безопасность #коронавирус #пневмония
Напомним, по прогнозам Евгения Комаровского, вторая волна Covid-19 в Украине может начаться в октябре-ноябре 2020 года.