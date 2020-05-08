Сегодня, 8 мая, верующие отмечают день Святого Марка, которого считают повелителем весенних дождей.

Говорили о том, что, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому майским грозам всегда очень радовались. Название дня Ключник возникло, потому что Марк, согласно древним верованиям, имел ключи от неба.

В пятницу, 8 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Валентин, Евсей, Елизавета, Леонтий, Алексей, Савва, Фома.

Народные приметы и традиции

Если сегодня кует кукушка, морозов быть не должно;

Если сегодня ясный и солнечный день, лето обещает быть жарким;

Если радуга висит высоко в небе, должна быть ясная погода.

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Что нельзя делать сегодня

Нельзя ссориться и обижаться;

Не стоит тратить много денег;

Не рекомендуется выносить мусор.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.