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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 8 мая, лунный день

В пятницу, 8 мая, Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 16 лунный день.

Благоприятное время для расширения профессиональных возможностей. Хороший день для занятия домашними делами и решения накопившихся проблем.

Рекомендуется осторожнее относиться к даче денег взаймы.

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Не стоит пренебрегать своими амбициями. Астрологи рекомендуют в этот день воплощать мечты в действительность.

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