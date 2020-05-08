В пятницу, 8 мая, Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 16 лунный день.

Благоприятное время для расширения профессиональных возможностей. Хороший день для занятия домашними делами и решения накопившихся проблем.

Рекомендуется осторожнее относиться к даче денег взаймы.

Читайте: Лунный календарь стрижек на май 2020 — рекомендации и предостережения

Не стоит пренебрегать своими амбициями. Астрологи рекомендуют в этот день воплощать мечты в действительность.

Факты ICTV также подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.