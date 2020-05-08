В пятницу, 8 мая, Луна пребывает в знаке Стрелец. Это 16 лунный день.
Благоприятное время для расширения профессиональных возможностей. Хороший день для занятия домашними делами и решения накопившихся проблем.
Рекомендуется осторожнее относиться к даче денег взаймы.
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Не стоит пренебрегать своими амбициями. Астрологи рекомендуют в этот день воплощать мечты в действительность.
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