Погода на майские праздники в Украине (КАРТА)

Во время майских праздников погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой, лишь на востоке страны в субботу и воскресенье пройдут дожди. Но в понедельник жители всей Украины смогут насладиться солнцем и теплом.

Погода в Украине 9 мая

В этот день в западных, северных, центральных и южных областях будет преимущественно солнечно, хотя иногда солнце будет прятаться за облаками. Ночью температура будет +5° — +8°, а днем ​​от +15° до +18°.

А вот на востоке 9 мая пройдут дожди с грозами. Температура ночью будет от +5° до +7°, а днем ​​- от +14° до +17°.

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Погода в Украины 10 мая

10 мая дожди прекратятся почти на всей территории страны. Во всех регионах сохранится преимущественно солнечная погода, лишь в Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут незначительные дожди.

Температура воздуха ночью будет от +6° до +8°, а днем ​​- от +16° до +21°.

Погода в Украине 11 мая

В понедельник дожди уйдут с территории страны и во всех регионах воцарится солнечная погода. Лишь иногда солнце будет прятаться за облаками.

В этот день будет значительно теплее, чем в предыдущие. Так, ночью столбики термометров поднимутся до +8° — +10°, лишь на востоке они будут удерживаться на уровне +6° — +8°.

А днем ​​во всех регионах будет тепло — температура поднимется выше +20°.

Ранее Факты ICTV писали о выходных на майские праздники. Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине 9 мая — официальный государственный выходной.