9 мая — День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.
С 2015 года праздник в Украине отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Такая интерпретация пришла на смену установленного с советских времен Дня победы. Однако смысл праздника, что мирное небо над головой — невероятная ценность, живет до сих пор. Ведь украинцы, как никто, знают цену миру.
Этот день всегда вызывает чувство светлой радости, безграничной гордости за наш народ и горькую грусть одновременно. Зная, какой большой ценой завоевана наша победа, склоняем головы перед памятью погибших.
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Почти каждый знает историю своей семьи и то, какой вклад его предки сделали, чтобы нацизм был повержен.
Поздравьте близких и знакомых с праздником, который до сих пор вызывает, как радость, так и печаль. Для этого Факты ICTV создали поздравления в картинках с Днем победы над нацизмом.
День победы над нацизмом — поздравления
Поздравления в картинках с Днем победы над нацизмом
Поздравление с Днем победы над нацизмом
День победы над нацизмом — картинки
Картинки с Днем победы над нацизмом
Ранее Факты ICTV писали, что массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.