9 мая — День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

С 2015 года праздник в Украине отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Такая интерпретация пришла на смену установленного с советских времен Дня победы. Однако смысл праздника, что мирное небо над головой — невероятная ценность, живет до сих пор. Ведь украинцы, как никто, знают цену миру.

Этот день всегда вызывает чувство светлой радости, безграничной гордости за наш народ и горькую грусть одновременно. Зная, какой большой ценой завоевана наша победа, склоняем головы перед памятью погибших.

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Почти каждый знает историю своей семьи и то, какой вклад его предки сделали, чтобы нацизм был повержен.

Поздравьте близких и знакомых с праздником, который до сих пор вызывает, как радость, так и печаль. Для этого Факты ICTV создали поздравления в картинках с Днем победы над нацизмом.

День победы над нацизмом — поздравления

Поздравления в картинках с Днем победы над нацизмом

Поздравление с Днем победы над нацизмом

День победы над нацизмом — картинки

Картинки с Днем победы над нацизмом

Ранее Факты ICTV писали, что массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.