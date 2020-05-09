PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Картинки с Днем победы над нацизмом

9 мая — День победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

С 2015 года праздник в Украине отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Такая интерпретация пришла на смену установленного с советских времен Дня победы. Однако смысл праздника, что мирное небо над головой — невероятная ценность, живет до сих пор. Ведь украинцы, как никто, знают цену миру.

Этот день всегда вызывает чувство светлой радости, безграничной гордости за наш народ и горькую грусть одновременно. Зная, какой большой ценой завоевана наша победа, склоняем головы перед памятью погибших.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Почти каждый знает историю своей семьи и то, какой вклад его предки сделали, чтобы нацизм был повержен.

Поздравьте близких и знакомых с праздником, который до сих пор вызывает, как радость, так и печаль. Для этого Факты ICTV создали поздравления в картинках с Днем победы над нацизмом.

День победы над нацизмом — поздравления

День победы над нацизмом - картинки

Поздравления в картинках с Днем победы над нацизмом

День победы над нацизмом - картинки

Поздравление с Днем победы над нацизмом

День победы над нацизмом - картинки

День победы над нацизмом — картинки

День победы над нацизмом - картинки

Картинки с Днем победы над нацизмом

День победы над нацизмом - картинки

Ранее Факты ICTV писали, что массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка