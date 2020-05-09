В субботу, 9 мая, погода в Украине будет солнечной, местами пройдут дожди.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем от 14 до 17 градусов тепла днем и ночью от 5 до 8 градусов. Также пройдут дожди с грозами.

На севере ожидается от 14 до 16 градусов тепла. Ночью температура опустится до 8 градусов тепла.

Читайте: Будут качели: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на май

На юге страны будет также тепло, столбики термометров покажут от 16 до 20 градусов тепла.

На западной территории Украины синоптики обещают от 17 до 20 градусов тепла.

Напомним, 7 мая в Карпатах выпал снег, а температура воздуха опустилась до -3°С.