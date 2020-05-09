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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 9 мая (КАРТА)

В субботу, 9 мая, погода в Украине будет солнечной, местами пройдут дожди.

На востоке страны синоптики прогнозируют днем от 14 до 17 градусов тепла днем и ночью от 5 до 8 градусов. Также пройдут дожди с грозами.

На севере ожидается от 14 до 16 градусов тепла. Ночью температура опустится до 8 градусов тепла.

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На юге страны будет также тепло, столбики термометров покажут от 16 до 20 градусов тепла.

На западной территории Украины синоптики обещают от 17 до 20 градусов тепла.

погода

Напомним, 7 мая в Карпатах выпал снег,  а температура воздуха опустилась до -3°С.

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