Дату Дня победы над нацизмом установила Верховная Рада в 2015 году в рамках декоммунизации.
Уже четвертый год 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Факты ICTV собрали лучшие поздравление с праздником.
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
***
С праздником Победы!
Пусть добро царит.
Подвиг наших дедов
Нами не забыт.
Ветеранов славных
Мы благодарим,
В этот праздник главный
Честь им воздадим!
***
Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.
Спасибо большое, за силу и веру.
За нашу свободу на ваших плечах.
За чистое небо, родные просторы.
За радость и гордость, в сердцах и душе.
Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.
***
Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели.
***
За чистое небо у нас над головой
Мы скажем спасибо, солдат наш родной,
За то, что без страха за мир воевал,
За то, что ты в подвигах кровь проливал.
Так пусть же улыбка играет в глазах
От смысла, что кроется в этих словах:
Нет радости большей на всем белом свете,
Мы вам благодарны за вашу победу.
***
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете.
***
Мы родились, когда все было в прошлом,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет.
Ранее Факты ICTV писали, что массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.