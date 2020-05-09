Дату Дня победы над нацизмом установила Верховная Рада в 2015 году в рамках декоммунизации.

Уже четвертый год 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравление с праздником.

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

***

С праздником Победы!

Пусть добро царит.

Подвиг наших дедов

Нами не забыт.

Ветеранов славных

Мы благодарим,

В этот праздник главный

Честь им воздадим!

***

Мы знаем, мы помним! Гордимся безмерно.

Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое, за силу и веру.

За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы.

За радость и гордость, в сердцах и душе.

Живите вы долго, пусть бог даст здоровья.

Пусть память живет о победной весне.

***

Мы вас за все благодарим:

За вашу смелость без преграды,

За то, что защищали мир

Не ради званий и награды.

Хотим здоровья пожелать,

Чтоб долго жили, не болели.

Спасибо говорим мы вам

За то, что жизни не жалели.

***

За чистое небо у нас над головой

Мы скажем спасибо, солдат наш родной,

За то, что без страха за мир воевал,

За то, что ты в подвигах кровь проливал.

Так пусть же улыбка играет в глазах

От смысла, что кроется в этих словах:

Нет радости большей на всем белом свете,

Мы вам благодарны за вашу победу.

***

Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете.

***

Мы родились, когда все было в прошлом,

Победе нашей не один десяток лет,

Но как нам близко то, что уже в прошлом.

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет.

Ранее Факты ICTV писали, что массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне проводиться не будут в связи с карантинными ограничениями.