9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этот день также чтут память священномученика Василия, епископа Амасийского и память преподобного Иоанникия Девиченского.

Именины 9 мая празднуют: Василий, Иван, Николай, Петр.

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Приметы на 9 мая:

Если слышите громкое пение кукушки, то ждите хорошую погоду.

Не видите верхушек облаков – вскоре гроза.

Утренние заморозки – к похолоданию.

Что нельзя делать 9 мая:

Пересчитывать деньги;

Гадать;

Жениться.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.