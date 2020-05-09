9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В этот день также чтут память священномученика Василия, епископа Амасийского и память преподобного Иоанникия Девиченского.
Именины 9 мая празднуют: Василий, Иван, Николай, Петр.
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Приметы на 9 мая:
- Если слышите громкое пение кукушки, то ждите хорошую погоду.
- Не видите верхушек облаков – вскоре гроза.
- Утренние заморозки – к похолоданию.
Что нельзя делать 9 мая:
- Пересчитывать деньги;
- Гадать;
- Жениться.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.