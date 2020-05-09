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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 9 мая

9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этот день также чтут память священномученика Василия, епископа Амасийского и память преподобного Иоанникия Девиченского.

Именины 9 мая празднуют: Василий, Иван, Николай, Петр.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Приметы на 9 мая:

  • Если слышите громкое пение кукушки, то ждите хорошую погоду.
  • Не видите верхушек облаков – вскоре гроза.
  • Утренние заморозки – к похолоданию.

Что нельзя делать 9 мая:

  • Пересчитывать деньги;
  • Гадать;
  • Жениться.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.

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