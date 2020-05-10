День матери 2020 отмечают 10 мая. В этот день принято поздравлять матерей и напоминать им о своей любви и уважении.

Этот праздник — очередной повод позвонить своим близким людям, поздравить их с праздником и пожелать всего наилучшего.

Для этого Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с Днем матери в СМС.

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***

Ты в День матери прими

Поздравления мои.

Я любовь тебе дарю

И за жизнь благодарю.

***

Ты хранишь своей любовью,

Ты спешишь с заботой к нам!

Счастья, мамочка, здоровья

Я желаю в праздник мам!

***

Мама — нежный лучик солнца,

Мама — свет в родном окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

***

Маму крепко поцелую,

Обниму ее, родную.

Очень я люблю ее,

Мама — солнышко мое!

***

И этот день, как и все дни,

Тебе я, мама, посвящаю,

Ведь подарила жизнь мне ты,

И это я не забываю!

Напомним, ранее мы писали, как поздравить маму в День матери.