День матери 2020 отмечают 10 мая. В этот день принято поздравлять матерей и напоминать им о своей любви и уважении.
Этот праздник — очередной повод позвонить своим близким людям, поздравить их с праздником и пожелать всего наилучшего.
Для этого Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с Днем матери в СМС.
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Ты в День матери прими
Поздравления мои.
Я любовь тебе дарю
И за жизнь благодарю.
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Ты хранишь своей любовью,
Ты спешишь с заботой к нам!
Счастья, мамочка, здоровья
Я желаю в праздник мам!
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Мама — нежный лучик солнца,
Мама — свет в родном окне.
Человека нет роднее
И нужнее на Земле!
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Маму крепко поцелую,
Обниму ее, родную.
Очень я люблю ее,
Мама — солнышко мое!
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И этот день, как и все дни,
Тебе я, мама, посвящаю,
Ведь подарила жизнь мне ты,
И это я не забываю!
Напомним, ранее мы писали, как поздравить маму в День матери.