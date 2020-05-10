День матери: поздравления в картинках

День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая, а в 2020 году оно приходится на 10 число.

Впервые его отмечать начали в США в 1872 году, а инициатором выступила активистка Джулия Уорд Хоув. Однако ее никто не поддержал, поэтому День матери в США начали праздновать только в 1910 году. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. После чего этому примеру последовали и другие страны.

В Украине же впервые его отметили в 1928 году, а инициатором был Союз украинок Канады. Однако советская власть запретила праздник в 1939 году. Поэтому Украина вернулась ко Дню матери только после получения независимости.

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В 1999 году был подписан указ о праздновании Дня матери ежегодно, во второе воскресенье мая.

В этот день принято поздравлять не только матерей, но и беременных женщин. Для этого Факты ICTV создали поздравления с Днем матери в картинках.

День матери – поздравления

Картинки с Днем матери

Поздравления с Днем матери в картинках

День матери 2020 — картинки

Поздравления с Днем матери

День матери 2020 — открытки

Картинки с Днем матери 2020

День матери в Украине

Поздравления с Днем матери — праздничные картинки

Ранее Факты ICTV публиковали пять лучших идей, как поздравить маму в День матери.