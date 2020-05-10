День матери: Google дудл с поздравлением

День матери отмечается в Украине 10 мая. По этому поводу Google создал дудл в виде открытки, которую можно нарисовать самостоятельно.

На панели интерактивного дудла есть готовые предметы, которые можно разместить на интерактивном поздравлении.

После того, как открытка готова, ее можно отправить маме по почте или поделиться в соцсетях.

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Напомним, 22 апреля Google представил дудл ко Дню Земли. Компания обратила внимание на проблему массового вымирания пчел.