День матери в 2020 году в Украине припадает на 10 мая. Праздник всегда отмечается во второе воскресенье мая.
День матери — это международный праздник, ведь он существует в 85 странах мира, где принято поздравлять всех мам и женщин, ожидающих появление детей.
Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем матери в стихах, чтобы вы могли поздравить самых родных женщин в своей жизни.
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Желаю, мамочка, тебе
Самых счастливых дней в судьбе.
Здоровья крепкого и силы,
Чтоб беды мимо проходили.
Пусть будет в сердце твоем счастье,
Пусть прочь уходят все напасти.
Ты — лучше всех, моя мамуля.
С Днем матери! Тебя люблю я!
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Моя родная, дорогая мама!
Ты рядом неизменно, постоянно.
Теплом своим меня ты окружаешь
И от всего меня оберегаешь.
В День матери тебе желаю счастья,
Пусть не коснутся плеч твоих ненастья,
А сердце материнское твое
От радости и гордости поет.
Скажу тебе спасибо, дорогая!
На свете лучшей мамы нет, я знаю.
Поклон мой низкий до земли прими.
Как можно дольше, мамочка, живи.
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Мамочка, милая, я тебя поздравляю,
Самой счастливой быть я желаю!
Ты — лучшая в мире, поверь мне, родная,
Ты добрая, нежная и молодая!
Люблю тебя, мама, всем сердцем своим,
Таким же горячим, таким же родным…
Желаю тебе никогда не сдаваться
И жизнью прекрасной, лет сто наслаждаться!
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С Днем матери, моя мамуля,
Мой самый главный человек,
Добра и счастья я желаю,
И будет долгим пусть твой век.
Ты мне поддержка в каждом деле,
К тебе за мудростью спешу,
Тебя люблю, родная мама,
И нашей дружбой дорожу.
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Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!
И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.