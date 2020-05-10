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Факты / Lifestyle

День матери: красивые поздравления в стихах

День матери в 2020 году в Украине припадает на 10 мая. Праздник всегда отмечается во второе воскресенье мая.

День матери — это международный праздник, ведь он существует в 85 странах мира, где принято поздравлять всех мам и женщин, ожидающих появление детей.

Мы собрали для вас лучшие поздравления с Днем матери в стихах, чтобы вы могли поздравить самых родных женщин в своей жизни.

*****

Желаю, мамочка, тебе
Самых счастливых дней в судьбе.
Здоровья крепкого и силы,
Чтоб беды мимо проходили.

Пусть будет в сердце твоем счастье,
Пусть прочь уходят все напасти.
Ты — лучше всех, моя мамуля.
С Днем матери! Тебя люблю я!

*****

Моя родная, дорогая мама!
Ты рядом неизменно, постоянно.
Теплом своим меня ты окружаешь
И от всего меня оберегаешь.

В День матери тебе желаю счастья,
Пусть не коснутся плеч твоих ненастья,
А сердце материнское твое
От радости и гордости поет.

Скажу тебе спасибо, дорогая!
На свете лучшей мамы нет, я знаю.
Поклон мой низкий до земли прими.
Как можно дольше, мамочка, живи.

Читайте: День матери 2020: лучшие поздравления в СМС Стихи на День матери 2020 от Лины Костенко и Василия Симоненко Как поздравить маму с Днем матери - 5 идей

*****

Мамочка, милая, я тебя поздравляю,
Самой счастливой быть я желаю!
Ты — лучшая в мире, поверь мне, родная,
Ты добрая, нежная и молодая!

Люблю тебя, мама, всем сердцем своим,
Таким же горячим, таким же родным…
Желаю тебе никогда не сдаваться
И жизнью прекрасной, лет сто наслаждаться!

*****

С Днем матери, моя мамуля,
Мой самый главный человек,
Добра и счастья я желаю,
И будет долгим пусть твой век.

Ты мне поддержка в каждом деле,
К тебе за мудростью спешу,
Тебя люблю, родная мама,
И нашей дружбой дорожу.

*****

Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!

И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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