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Факты / Lifestyle

Парни вдвое чаще нарушают правила карантина, чем девушки — исследование

Новое исследование, проведенное группой из Университета Шеффилда и Университета Ольстера в Великобритании, показывает, что молодые мужчины вдвое чаще нарушают правила карантина, чем молодые женщины.

Исследователи опросили чуть менее 2 тыс. людей в возрасте от 13 до 24 лет, обнаружив, что половина парней подростков в возрасте 19-24 лет встречались с друзьями или членами семьи, с которыми они не жили во время самоизоляции. При этом лишь 25% девушек подростков нарушали правила.

Младшие подростки были более послушными, чем старшие. Чаще всех нарушали карантинные ограничения парни в возрасте от 19 до 21 года.

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Исследование также показало, что во всех возрастных группах есть 30-40% подростков, которым нравится проводить время со своими родителями или опекунами.

К слову, Факты ICTV писали о правилах и ограничениях, которые действуют во время прогулки на улице в Украине.

Источник: QUARTZ

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