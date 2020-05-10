Погода в Украине на сегодня, 10 мая 2020

В Украине 10 мая будет теплая и солнечная погода, дожди ожидаются только в Луганской области.

В западных областях ожидается +20-23° днем, ночью от +6° до +9°.

В северных регионах воздух прогреется до +19° днем, ночью столбики термометров опустятся до +7°.

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В центральных областях температура днем ​​составит +18-20°, ночью до +8°.

В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +16° до +21° днем. Ночью ожидается от +5° до +9°.

В Киеве воздух прогреется до +18-20° днем, ночью ожидается до +10°.

К слову ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в мае 2020.