В этом году 10 мая в Украине празднуют День матери. Ежегодно он приходится на второе воскресенье мая.
День матери — это и международный праздник, ведь существует он в 85 странах мира.
Он имеет более чем столетнюю историю. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии, чья мать преждевременно умерла, инициировала чествование матерей. Через два года в штате Вирджиния впервые признали День матери официальным праздником.
Именины 10 мая празднуют Георгий, Семен, Егор, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Анастасия, Мария.
Читайте: Стихи на День матери 2020 от Лины Костенко и Василия Симоненко
Христиане 10 мая вспоминают священномученика Симеона, которого распяли на кресте за веру.
Приметы на 10 мая:
- Ясный восход солнца обещает ветреное лето.
- Тучи по небу быстро плывут — к затяжной непогоде.
- Если утром трава сухая, то вечером возможен дождь.
- Вечером появился туман — к потеплению.
- Утром ясно, а днем появились облака, которые к вечеру исчезли — к заморозкам.
Что нельзя делать 10 мая:
- Не стоит ссориться.
- Нельзя подбирать животных, особенно кошек и птиц. В этот день нечистая сила может приобретать именно такой облик, чтобы подобраться к людям.
Чтобы вы могли поздравить своих родных мам с праздником, Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем матери.