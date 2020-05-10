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Какой праздник сегодня, 10 мая

В этом году 10 мая в Украине празднуют День матери. Ежегодно он приходится на второе воскресенье мая.

День матери — это и международный праздник, ведь существует он в 85 странах мира.

Он имеет более чем столетнюю историю. В 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии, чья мать преждевременно умерла, инициировала чествование матерей. Через два года в штате Вирджиния впервые признали День матери официальным праздником.

Именины 10 мая празднуют Георгий, Семен, Егор, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Анастасия, Мария.

Читайте: Стихи на День матери 2020 от Лины Костенко и Василия Симоненко

Христиане 10 мая вспоминают священномученика Симеона, которого распяли на кресте за веру.

Приметы на 10 мая:

  • Ясный восход солнца обещает ветреное лето.
  • Тучи по небу быстро плывут — к затяжной непогоде.
  • Если утром трава сухая, то вечером возможен дождь.
  • Вечером появился туман — к потеплению.
  • Утром ясно, а днем ​​появились облака, которые к вечеру исчезли — к заморозкам.

Что нельзя делать 10 мая:

  • Не стоит ссориться.
  • Нельзя подбирать животных, особенно кошек и птиц. В этот день нечистая сила может приобретать именно такой ​​облик, чтобы подобраться к людям.

Чтобы вы могли поздравить своих родных мам с праздником, Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем матери.

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