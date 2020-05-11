Во вторник, 12 мая, дожди с грозами синоптики прогнозируют почти на всей территории Украины, кроме Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
На востоке и юге страны — до +25, в центре +22.
В северных регионах — от +19 до +21.
На западе страны +16, местами до +18.
В Киеве дождь, ночью 12-14, а днем 19-21 выше нуля.
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В среду, 13 мая, незначительные дожди возможны лишь на западе страны, ожидается похолодание.
Температура воздуха на юге +19, в центре и на востоке +17, на западе и севере — до +16.
В столице без осадков, ночью 3-5, днем 14-16 градусов тепла.
В четверг, 14 мая, зона дождей сместится на Левобережье, на западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях без осадков.
В южных регионах +21, на востоке +18, в центре, на западе и севере страны — от +12 до +15.
В Киеве сухо, ночью 7-9, днем до +15 градусов тепла.
В пятницу, 15 мая, на всей территории Украины установится сухая погода.
В западных и восточных областях местами до +22, на юге +20.
На остальной территории — в среднем +16.
В столице без осадков, ночью 10-12, днем 14-16 градусов тепла.
К слову ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в мае 2020.