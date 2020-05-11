Во вторник, 12 мая, дожди с грозами синоптики прогнозируют почти на всей территории Украины, кроме Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На востоке и юге страны — до +25, в центре +22.

В северных регионах — от +19 до +21.

На западе страны +16, местами до +18.

В Киеве дождь, ночью 12-14, а днем ​​19-21 выше нуля.

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В среду, 13 мая, незначительные дожди возможны лишь на западе страны, ожидается похолодание.

Температура воздуха на юге +19, в центре и на востоке +17, на западе и севере — до +16.

В столице без осадков, ночью 3-5, днем ​​14-16 градусов тепла.

В четверг, 14 мая, зона дождей сместится на Левобережье, на западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях без осадков.

В южных регионах +21, на востоке +18, в центре, на западе и севере страны — от +12 до +15.

В Киеве сухо, ночью 7-9, днем ​​до +15 градусов тепла.

В пятницу, 15 мая, на всей территории Украины установится сухая погода.

В западных и восточных областях местами до +22, на юге +20.

На остальной территории — в среднем +16.

В столице без осадков, ночью 10-12, днем ​​14-16 градусов тепла.

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