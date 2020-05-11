В понедельник 11 мая народ чтит Максимов день. В старину люди ходили собирать березовый сок, который считался именно тогда целебным.
Также очень часто 11 мая готовили зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы.
Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались лекарствами на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.
В понедельник, 11 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Виталий, Евсей, Зенон, Кирилл, Максим.
Народные приметы и традиции
- Если бабочки попрятались под крышей, ждите ветра и похолодание;
- Если поздно зацвели одуванчики, лето может быть засушливым;
- Если на востоке на небе нет облаков, лето обещает быть солнечным.
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Что нельзя делать сегодня
- Желательно не начинать ничего нового;
- Не откладывать дела “на потом”;
- Не стоит спорить без причины.
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