В понедельник 11 мая народ чтит Максимов день. В старину люди ходили собирать березовый сок, который считался именно тогда целебным.

Также очень часто 11 мая готовили зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы.

Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались лекарствами на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.

В понедельник, 11 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Виталий, Евсей, Зенон, Кирилл, Максим.

Народные приметы и традиции

Если бабочки попрятались под крышей, ждите ветра и похолодание;

Если поздно зацвели одуванчики, лето может быть засушливым;

Если на востоке на небе нет облаков, лето обещает быть солнечным.

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Что нельзя делать сегодня

Желательно не начинать ничего нового;

Не откладывать дела “на потом”;

Не стоит спорить без причины.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.