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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 11 мая

В понедельник 11 мая народ чтит Максимов день. В старину люди ходили собирать березовый сок, который считался именно тогда целебным.

Также очень часто 11 мая готовили зелье из листьев подорожника, мать-и-мачехи, крапивы.

Занимались этим чаще всего знахари, которые запасались лекарствами на ближайшие месяцы, а затем использовали их для лечения больных.

В понедельник, 11 мая, именины отмечают владельцы таких имен: Виталий, Евсей, Зенон, Кирилл, Максим.

Народные приметы и традиции

  • Если бабочки попрятались под крышей, ждите ветра и похолодание;
  • Если поздно зацвели одуванчики, лето может быть засушливым;
  • Если на востоке на небе нет облаков, лето обещает быть солнечным.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать сегодня

  • Желательно не начинать ничего нового;
  • Не откладывать дела “на потом”;
  • Не стоит спорить без причины.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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