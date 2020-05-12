День медицинской сестры: поздравления в СМС

Всемирный день медицинской сестры отмечают 12 мая.

В этот день родилась знаменитая медсестра Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады медицинских сестер.

Профессия медсестры была в почете во все времена, женщины выбирали ее как благородное призвание служить людям.

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Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Днем медицинской сестры.

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День медсестры сегодня на планете,

Пусть медсестричкам солнце ярче светит!

Пусть ценен будет труд их очень важный!

Я поздравляю медсестер отважных!

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Халатик белоснежный, мила и аккуратна,

Негромкий голос нежный, в общении приятна.

Всегда поддержит словом, улыбкой успокоит,

Пусть будет все прекрасно в судьбе твоей достойной!

Пусть будут дежурства удачными,

А труд твой для всех всегда значимым.

Красивой всегда будь, счастливой.

С Днем медсестры. Будь любимой!

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Поздравляю с профессиональным праздником — Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в таком нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов! С праздником!

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Медсестры работы у нас не боятся.

Усталость прогонят — помогут всегда.

Желаю вам в праздник собою заняться,

Пусть грусть не коснётся ресниц никогда.

Пусть ценят и любят вас, денежки платят.

Пусть сбудутся грезы скорей без труда!

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Вы – помощники врачей,

Ангелы для пациентов,

И живительный ручей —

Труд ваш в большинстве моментов.

За здоровье благодарность

И за жизни продолженье,

И за вашу лучезарность

Вам спасибо, с уважением.

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.