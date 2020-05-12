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Факты / Lifestyle

День медицинской сестры: лучшие поздравления в СМС

Всемирный день медицинской сестры отмечают 12 мая.

В этот день родилась знаменитая медсестра Флоренс Найтингейл, которая организовала первые в мире бригады медицинских сестер.

День медицинской сестры: поздравления в СМС

Профессия медсестры была в почете во все времена, женщины выбирали ее как благородное призвание служить людям.

Читайте: С Днем медсестры! Лучшие поздравления в картинках

Факты ICTV публикуют лучшие поздравления с Днем медицинской сестры.

***

День медсестры сегодня на планете,
Пусть медсестричкам солнце ярче светит!
Пусть ценен будет труд их очень важный!
Я поздравляю медсестер отважных!

***

Халатик белоснежный, мила и аккуратна,
Негромкий голос нежный, в общении приятна.
Всегда поддержит словом, улыбкой успокоит,
Пусть будет все прекрасно в судьбе твоей достойной!

Пусть будут дежурства удачными,
А труд твой для всех всегда значимым.
Красивой всегда будь, счастливой.
С Днем медсестры. Будь любимой!

***

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в таком нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарности пациентов! С праздником!

***

Медсестры работы у нас не боятся.
Усталость прогонят — помогут всегда.
Желаю вам в праздник собою заняться,
Пусть грусть не коснётся ресниц никогда.
Пусть ценят и любят вас, денежки платят.
Пусть сбудутся грезы скорей без труда!

***

Вы – помощники врачей,
Ангелы для пациентов,
И живительный ручей —
Труд ваш в большинстве моментов.

За здоровье благодарность
И за жизни продолженье,
И за вашу лучезарность
Вам спасибо, с уважением.

Напомним, Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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