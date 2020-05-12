Погода в Украине 12 мая будет облачной, а местами пройдут сильные грозы.

В западных областях прогнозируют до +17° днем, ночью от +12° до 7°, ожидаются грозы и сильные осадки.

В северных регионах воздух прогреется до +21 ° днем, ночью столбики термометров опустятся до +11°. Дождливо во всех областях.

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В центральных областях температура днем составит +19° до +21° днем. Ночью ожидается до +13°. Дожди и грозы пройдут во всех областях.

В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +20° до +24° днем, местами пройдут дожди, но в Луганске и Крыму будет сончно.

В Киеве воздух прогреется до +21° днем, ночью ожидается до +13°. Синоптики прогнозируют осадки.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в мае 2020.