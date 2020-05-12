Посевной календарь на май: благоприятные дни и запреты

Посевной календарь на май 2020 будет благоприятным. Этот месяц будет хорошим для огородников и садоводов.
Благодаря посевному календарю можно точно определить, когда лучше заниматься посадкой овощей и фруктов, а также в какой день стоит заниматься обрезкой деревьев и рыхлением почвы.
Какие дни самые благоприятные, а в какие не рекомендуется заниматься работами на земле, смотрите в материале Фактов ICTV.
Лунный календарь на май 2020 по дням
1 мая – благоприятное время для посадки деревьев. Однако не рекомендуется заниматься пересадкой растений.
2 мая – хорошее время для того, чтобы заняться декоративными растениями. Чтобы замедлить рост травы, необходимо ее косить. Нельзя заниматься посадкой фруктовых деревьев.
3 мая – хорошее время для посадки корневых овощей. Также это благоприятный период для обрезки деревьев.
4 мая – благоприятный день для посадки деревьев косточковых сортов. Рекомендуется поливать цветы и обрабатывать землю.
5 мая – для хорошего урожая необходимо бахчевые растения. Также благоприятное время для посадки кабачков, огурцов и гороха.
6 мая – не рекомендуется высаживать деревья. Лучше всего в этот день не беспокоить сад и огород.
7 мая – неблагоприятный день, в этот период нельзя ничего сажать и обрабатывать.
8 мая – хорошее время, чтобы прополоть сорняки и заняться газоном.
9 мая – удачное время, чтобы заняться посадкой клубники, также можно начать и другие посевные работы.
10 мая – удачный день для разрыхления, удобрения почвы, обрезки и прививки деревьев.
11 мая – в этот день не рекомендуется заниматься обрезкой и прививкой деревьев. Не рекомендуется пересаживать цветы.
12 мая – хорошее время, чтобы сажать декоративные растения.
13 мая – неудачное время для посадки. Лучше скосить траву, прополоть и проредить грядки.
14 мая – посадку всех растений следует отложить. В этот день рекомендуется разрыхление.
15 мая – в этот день стоит прививать деревья и ягодные кусты, а также удобрять землю.
16 мая – рекомендуется посадить редиску, картофель, сельдерей, лук и другие растения.
17 мая – хорошее время, чтобы удобрить почву. Также рекомендуется привить деревья.
18 мая – неудачное время для посадки. Важно в этот период обрезать деревья.
19 мая – можно подстричь газон, обработать растения от болезней и разрыхлить почву.
20 мая – в этот день можно подстричь газон, также необходимо обрабатывать растения от болезней.
21 мая – необходимо посеять семена однолетних растений, красную фасоль, декоративные тыквы.
22 мая – в этот день не рекомендуется ничего сажать и обрабатывать землю.
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23 мая – удачное время, чтобы прополоть грядки и подготовить участок для посадки.
24 мая – в этот период можно пересадить землянику и петрушку. Хорошее время для посадки бобовых.
25 мая – удачное время для посадки практически всех растений. В этот день хорошо приживется рассада цветов и капусты.
26 мая – хорошее время для посадки низкорослых растений. Рекомендуется посадить рассаду низких сортов помидоров и перца.
27 мая – для замедления роста необходимо скосить траву. Землю стоит разрыхлить и убрать сорняки.
28 мая – в этот день лучше всего заниматься посадкой. Не стоит обрабатывать землю.
29 мая – не рекомендуется сажать овощи и цветы, лучше заняться кустарниками и деревьями.
30 мая – неблагоприятное время для посадки как семян, так и рассады. Хорошее время для посадки декоративных растений.
31 мая – рекомендуется косить траву, чтобы медленнее росла, разделить и пересадить многолетние растения.
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