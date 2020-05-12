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Как практиковать английский онлайн — советы и полезные ресурсы
Как практиковать английский онлайн — советы и полезные ресурсы

Как практиковать английский язык онлайн, какие сайты и методики помогут в этом — смотрите в материале Фактов ICTV.

Музыка и лексика

Практиковать английский язык может быть легко, если делать то, что любишь, например, слушать музыку. С помощью этого можно изучить много новой лексики.

Выбирать нужно известные песни, ведь в основном они легко запоминаются.

  1. Сначала вы слушаете несколько раз песню и пытаетесь понять, о чем идет речь.
  2. Далее — читаете текст на иностранном языке.
  3. Выписываете незнакомые вам слова и с их переводом самостоятельно переводите песню.
  4. Сверяете с настоящим переводом.
  5. Постоянно слушаете эту песню и изучаете ее.
  6. Теперь вы знаете новую англоязычную песню и всю ее лексику.

Фильмы и шоу

Смотря фильмы и шоу, вы изучаете новую лексику, выражения и сленг. Для начала стоит смотреть с субтитрами, так вы сможете лучше понимать, о чем идет речь, и впоследствии увеличите ваш словарный запас.

Онлайн-тесты

Если мы говорим об английском онлайн, то обязательно нужно обратить внимание на тесты. В сети есть множество бесплатных и платных ресурсов для их прохождения и совершенствования знаний.

Например, такую ​​возможность предоставляет English-Online, British Сouncil, English Tag. Здесь вы сможете усовершенствовать свои знания грамматики, правил построения предложений и т. п.

Электронные книги и статьи

Читать на иностранном языке необходимо для полного его изучения. Вы улучшите лексику и  воображение и научитесь думать на английском.

Вы можете сами подбирать тему, которая вам интересна. Если вас интересует кулинария, то найдите статью о ней и узнавайте больше.

Общение с иностранными друзьями

В соцсетях можно познакомиться с носителем языка. Так вы начнете практиковать разговорный и письменный язык, найдете себе друга, который будет помогать вам на пути к цели.

 

Сайты для практики английского языка

  1. Loyalbooks — ресурс, где собраны аудиокниги на английском языке, которые можно слушать в дороге;
  2. Engvid — на сайте собраны видеоуроки;
  3. Lang8 — для проверки ваших задач можно использовать этот ресурс. Ваши работы будут проверены носителями языка.
  4. ESLPod — живой язык отличается от литературного, поэтому если вы хотите понимать английский юмор или сленг, вам помогут подкасты.
  5. Memrise — оригинальная платформа для изучения английского с помощью системы карточек.
  6. Duolingo — хороший сайт для изучения лексики. Выбираете раздел, например, деловая речь, и изучаете его с помощью различных упражнений.
  7. Tandem — мессенджер, который создан для изучения иностранных языков.
  8. British Council LearnEnglish – сайт Британского правительства, созданный для распространения своей культуры, где, выполняя упражнения, можно изучать грамматику и лексику.

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