Музыка и лексика
Практиковать английский язык может быть легко, если делать то, что любишь, например, слушать музыку. С помощью этого можно изучить много новой лексики.
Выбирать нужно известные песни, ведь в основном они легко запоминаются.
- Сначала вы слушаете несколько раз песню и пытаетесь понять, о чем идет речь.
- Далее — читаете текст на иностранном языке.
- Выписываете незнакомые вам слова и с их переводом самостоятельно переводите песню.
- Сверяете с настоящим переводом.
- Постоянно слушаете эту песню и изучаете ее.
- Теперь вы знаете новую англоязычную песню и всю ее лексику.
Фильмы и шоу
Смотря фильмы и шоу, вы изучаете новую лексику, выражения и сленг. Для начала стоит смотреть с субтитрами, так вы сможете лучше понимать, о чем идет речь, и впоследствии увеличите ваш словарный запас.
Онлайн-тесты
Если мы говорим об английском онлайн, то обязательно нужно обратить внимание на тесты. В сети есть множество бесплатных и платных ресурсов для их прохождения и совершенствования знаний.
Например, такую возможность предоставляет English-Online, British Сouncil, English Tag. Здесь вы сможете усовершенствовать свои знания грамматики, правил построения предложений и т. п.
Электронные книги и статьи
Читать на иностранном языке необходимо для полного его изучения. Вы улучшите лексику и воображение и научитесь думать на английском.
Вы можете сами подбирать тему, которая вам интересна. Если вас интересует кулинария, то найдите статью о ней и узнавайте больше.
Общение с иностранными друзьями
В соцсетях можно познакомиться с носителем языка. Так вы начнете практиковать разговорный и письменный язык, найдете себе друга, который будет помогать вам на пути к цели.
Сайты для практики английского языка
- Loyalbooks — ресурс, где собраны аудиокниги на английском языке, которые можно слушать в дороге;
- Engvid — на сайте собраны видеоуроки;
- Lang8 — для проверки ваших задач можно использовать этот ресурс. Ваши работы будут проверены носителями языка.
- ESLPod — живой язык отличается от литературного, поэтому если вы хотите понимать английский юмор или сленг, вам помогут подкасты.
- Memrise — оригинальная платформа для изучения английского с помощью системы карточек.
- Duolingo — хороший сайт для изучения лексики. Выбираете раздел, например, деловая речь, и изучаете его с помощью различных упражнений.
- Tandem — мессенджер, который создан для изучения иностранных языков.
- British Council LearnEnglish – сайт Британского правительства, созданный для распространения своей культуры, где, выполняя упражнения, можно изучать грамматику и лексику.