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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 13 мая

13 мая — День апостола Иакова. Именно в этот день все сватовства прекращаются, и начинаются приготовления к свадебным торжествам.

13 мая анализировали природные явления и пытались предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Именины 12 мая празднуют: Яков, Игнат, Никита, Василий и Максим.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Приметы на 13 мая:

  • Если ночь стояла теплая и звездная — к богатому урожаю;
  • Ясный восход солнца — к жаркому лету;
  • Чистое небо на Иакова — к солнечному лету;
  • Дождливая погода, то ближайшую неделю будет холодно и влажно.

Что нельзя делать 13 мая:

  • Злоупотреблять вредной пищей и спиртным;
  • Поддаваться вредным привычкам;
  • Заниматься тяжелой физической работой;
  • Ругаться и ссориться;
  • Выходить из дома без надобности.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.

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