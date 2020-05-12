13 мая — День апостола Иакова. Именно в этот день все сватовства прекращаются, и начинаются приготовления к свадебным торжествам.
13 мая анализировали природные явления и пытались предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.
Именины 12 мая празднуют: Яков, Игнат, Никита, Василий и Максим.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год
Приметы на 13 мая:
- Если ночь стояла теплая и звездная — к богатому урожаю;
- Ясный восход солнца — к жаркому лету;
- Чистое небо на Иакова — к солнечному лету;
- Дождливая погода, то ближайшую неделю будет холодно и влажно.
Что нельзя делать 13 мая:
- Злоупотреблять вредной пищей и спиртным;
- Поддаваться вредным привычкам;
- Заниматься тяжелой физической работой;
- Ругаться и ссориться;
- Выходить из дома без надобности.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.