13 мая — День апостола Иакова. Именно в этот день все сватовства прекращаются, и начинаются приготовления к свадебным торжествам.

13 мая анализировали природные явления и пытались предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Именины 12 мая празднуют: Яков, Игнат, Никита, Василий и Максим.

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Приметы на 13 мая:

Если ночь стояла теплая и звездная — к богатому урожаю;

Ясный восход солнца — к жаркому лету;

Чистое небо на Иакова — к солнечному лету;

Дождливая погода, то ближайшую неделю будет холодно и влажно.

Что нельзя делать 13 мая:

Злоупотреблять вредной пищей и спиртным;

Поддаваться вредным привычкам;

Заниматься тяжелой физической работой;

Ругаться и ссориться;

Выходить из дома без надобности.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.