PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

С Днем медсестры! Лучшие поздравления в картинках

День медсестры отмечают ежегодной 12 мая. К слову, дата праздника не случайна.

Считается, что в 1853 году во времена Крымской войны англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия. Туда могли вступить все желающие женщины, несмотря на их статус и положение в обществе. Все они были без медицинского образования. Добровольцы ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. Тогда считалось, что все женщины от природы умели помогать нуждающимся.

Читайте: День медицинской сестры: лучшие поздравления в СМС

В 1974 году сестры милосердия из 141 стран мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. 12 мая – это день рождения Флоренс Найнтингейл, которая создала первую группу медсестер.

В условиях пандемии коронавируса профессия медсестры особо актуальна. Если у вас есть близкие или знакомые люди, которые работают в этой сфере, поздравьте их обязательно. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках с Днем медсестры.

День медсестры — картинки

День медсестры - поздравления в картинках

С Днем медсестры

День медсестры - поздравления в картинках

Поздравления в картинках с Днем медсестры

День медсестры - поздравления в картинках

Поздравления с Днем медсестры

День медсестры - поздравления в картинках

День медсестры — открытки

День медсестры - поздравления в картинках

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх