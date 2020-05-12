День медсестры отмечают ежегодной 12 мая. К слову, дата праздника не случайна.

Считается, что в 1853 году во времена Крымской войны англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия. Туда могли вступить все желающие женщины, несмотря на их статус и положение в обществе. Все они были без медицинского образования. Добровольцы ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. Тогда считалось, что все женщины от природы умели помогать нуждающимся.

Читайте: День медицинской сестры: лучшие поздравления в СМС

В 1974 году сестры милосердия из 141 стран мира съехались на совет и учредили свой профессиональный праздник. 12 мая – это день рождения Флоренс Найнтингейл, которая создала первую группу медсестер.

В условиях пандемии коронавируса профессия медсестры особо актуальна. Если у вас есть близкие или знакомые люди, которые работают в этой сфере, поздравьте их обязательно. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках с Днем медсестры.

День медсестры — картинки

С Днем медсестры

Поздравления в картинках с Днем медсестры

Поздравления с Днем медсестры

День медсестры — открытки

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.