Google заменит Play Music платформой YouTube Music — как перенести музыку

Компания Google заменит платформу для прослушивания музыки Play Music на другой стриминговий сервис — YouTube Music. Когда именно произойдет изменения — пока точно неизвестно, но компания отметила, что переход на другую платформу состоится в ближайшие несколько недель.

В течение этого времени пользователям придут дополнительные оповещения в приложении и на почту.

Как перейти на другую платформу со смартфона

Обновите мобильную версию приложения YouTube Music.

На главной странице приложения вы увидите сообщение Transfer your Play Music library. Также эту опцию можно найти в настройках программы.

Также эту опцию можно найти в настройках программы. Нажмите на Let’s Go и приложение покажет, что именно оно может перенести: вашу музыку, загрузки и полностью ваш аккаунт с рекомендациями и предпочтениями.

и приложение покажет, что именно оно может перенести: вашу музыку, загрузки и полностью ваш аккаунт с рекомендациями и предпочтениями. Все платежные данные также перенесут в приложение, а подписку на Google Play Music заменят на

YouTube Music Premium или YouTube Premium.

Нажмите Start Transfer и начнется процесс переноса ваших данных.

На этом этапе вы соглашаетесь с условиями YouTube, политикой хранения музыки и политикой конфиденциальности Google.

Далее вы увидите статус Transferring your Google Play Music library. Перенос может занять от нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от вашей библиотеки.

Когда перенесение вашей музыки завершится, вы получите нотификацию об успешном трансфере ваших данных.

Если после этого у вас есть доступ не ко всей библиотеки, то напишите в поддержку приложения.

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Как перейти на другую платформу с веб-браузера

Для этого надо просто перейти на youtube.com и нажать transfer.

Преимущества платформы:

плейлисты, в каждый из которых можно добавить до 5 тыс. композиций;

возможность загрузить 100 тыс. своих треков;

поиск песен по тексту;

рекомендации, меняющиеся в зависимости от местоположения или времени.

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