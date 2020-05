Книга рекордов Гиннеса назвала самого возрастного геймера на планете

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым возрастным игроком в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори.

Об этом говорится на сайте издания.

Впервые в видеоигры она начала играть со своими детьми еще в 1981 году, а сейчас у женщины есть собственный YouTube-канале Gamer grandma с почти 200 тыс. подписчиков.

— Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм — было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью — мне очень хорошо, — объяснила Мори.

У Хамако Мори есть собственный список любимых игр, однако больше всего ей нравятся GTA 5 и Call of duty: Modern warfare.

Японка поделилась, что обычно играет по 7-8 часов в день, но не считает это занятие тратой времени.

— Когда погружаюсь в эти игры, я действительно не могу оторваться. Это так весело, — прокомментировала она.

