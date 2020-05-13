PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Книга рекордов Гиннеса назвала самого возрастного геймера на планете

Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально признали самым возрастным игроком в мире 90-летнюю жительницу Японии Хамако Мори.

Книга рекордов Гиннеса назвала самого возрастного геймера на планете

Об этом говорится на сайте издания.

Впервые в видеоигры она начала играть со своими детьми еще в 1981 году, а сейчас у женщины есть собственный YouTube-канале Gamer grandma с почти 200 тыс. подписчиков.

Читайте: В Tinder появится функция видеочатов из-за пандемии Covid-19

— Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм — было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью — мне очень хорошо, — объяснила Мори.

У Хамако Мори есть собственный список любимых игр, однако больше всего ей нравятся GTA 5 и Call of duty: Modern warfare.

Японка поделилась, что обычно играет по 7-8 часов в день, но не считает это занятие тратой времени.

— Когда погружаюсь в эти игры, я действительно не могу оторваться. Это так весело, — прокомментировала она.

Напомним, недавно разработчики опубликовали новый трейлер игры The Last of Us Part 2. Премьера новой видеоигры на платформе PS4 запланирована на 19 июня.

Источник: Guinness World Records

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка