Погода в Украине на сегодня, 13 мая 2020

Погода в Украине 13 мая будет облачной, но без осадков. Местами будет солнечно и тепло — температура воздуха достигнет до +16°.

В западных областях прогнозируют до +16° днем, ночью показатель термометра опустится до -3°, в Ужгороде ожидаются осадки.

В северных регионах воздух прогреется до +16° днем, ночью столбики термометров опустятся до +2°.

В центральных областях температура днем составит до +17° днем. Ночью ожидается до +3°.

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В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют до +17° днем, местами будет облачно, но без осадков.

В Киеве воздух прогреется до +16° днем, ночью ожидается до +2°.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода в мае 2020.