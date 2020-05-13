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Факты / Lifestyle

Какого числа День медика — дата

День медика 2020 в Украине будут отмечать 21 июня.

В этот день поздравляют всех медицинских работников — врачей, фельдшеров, лаборантов, медсестер и санитаров.

Праздник появился во времена Советского Союза. Тогда президиум Верховного Совета СССР установил праздновать День медицинского работника в третье воскресенье июня.

Верховная Рада Украины в 1994 году подтвердила дату праздника Дня медика.

Читайте: Что подарить на День медицинского работника

Международный день врача ежегодно отмечается в первый понедельник октября.

День медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.

Ранее Факты ICTV публиковали список запрещенных подарков для медиков в их профессиональный день.

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