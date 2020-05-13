В среду, 13 мая, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 21 лунный день.

Хороший день для любой умственной и физической деятельности. Благоприятный период для того, чтобы заняться самообразованием.

Астрологи рекомендуют в этот день заниматься коллективной деятельностью.

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В 21 лунный день нужно заниматься водными процедурами и любыми физическими упражнениями.

Прекрасный период для освобождения от вредных привычек.

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